6 dolog, ami miatt szívás az online randizás 2025-ben – Pasiszemmel

Tudod, régen elég volt, ha volt egy jó sztorid, fel tudtál normálisan öltözni és nem nyomtad le az első randin a hölgyeményt a lelked sötét bugyraiba. Sokat változott a világ, főleg a COVID óta. Ma már egy rosszul időzített gif is véget vethet a szikrának. És nem azzal van igazából a baj, hogy az online társkeresés során óvatosak az emberek és magasabbak lettek az elvárások, hanem hogy mindenki elvár, de senki sem akar igazán elköteleződni. Tudom, tudom kell a fenének nekem fent lennem társkereső applikációkon... De nyugi, nem sokáig leszek rajtuk, mert amit ott tapasztalok, az egyenesen siralmas. Ráadásul a randi appok a telefonom tárhelyét is megzabálták.

Az online társkeresés gyakran változik rémálommá.

1. Online társkeresés = mindenki herceget akar, de senki nem akar hercegnő lenni

Volt egy lány, aki az első üzenetben megkérdezte: „És te mitől vagy különleges?”

Mondtam valamit – valami közhelyeset, beismerem. Nem válaszolt többé. A gond nem az, hogy különlegesnek kell lennem. Hanem hogy elvárják tőlem a figyelmességet, a humort, a stabilitást, a múltfeldolgozást, az önreflexiót, a spiritualitást és a vastag bankszámlát, miközben visszafelé nem kapok semmit. Még egy valamire való beszélgetést sem. Bezzeg, ti csajok, folyton arra panaszkodtok, hogy mennyi bamba marha ír rátok Tinderen, akik két mondat után már képet akarnak küldeni a férfiasságukról… Nem nagy öröm velük egy várólistára kerülnöm…

2. Lehet válogatni, de túl sok az opció

Volt idő, amikor egy új ember megismerése valódi esemény volt. Most már csak egy jobbra húzás és jön is az újabb profil. Egyszer csak sikerül „matchelni” és ha írok, akkor válaszra sem méltatnak. Valószínűleg túl sokan vagyunk a húspiacon. Amíg mindenki csak nézelődik, a legjobb minőségű wadyu marha is ott sorvad el a polcon, mert senki nem veszi a fáradtságot, hogy egyáltalán megszagolja. De én sem vagyok szent: ha jön is egy match, akkor is elkezd ugrálni a vállamon a kisördög, hogy: „minek feccölj bele energiát, ha lehet, hogy holnap jön valaki még jobb?”. Egyszerűen képtelenség képek és szöveg alapján eldönteni, hogy ki éri meg az energiabefektetést.