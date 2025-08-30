Így találhatod meg a tökéletes alapozót 6 lépésben

A makulátlan smink titka, nem csak a prémium termékeken múlik, hanem a tónusokon és színskálákon is. Mindenkinek van egy alap bőrtónusa, ami nem változik sem a barnulással, sem pedig a korral. Három fő kategóriát különíthetünk el: a meleg bőrtónust, a semleges bőrtónust és a hideg bőrtónust. Mind a háromnak megvan a maga jellegzetessége, amit fontos észben tartani, ha alapozót, pirosítót vagy korrektort vásárolsz. Most megmutatjuk azt a 6 lépést, amitől megállapíthatod melyik bőrtípusba tartozol, így egy teljesen új smink korszak vár majd rád!

Így válaszd ki a tökéletes alapozót!

Forrás: Getty Image

Szinte ugyanúgy cseng a bőrszín és a bőrtónus, de két különböző fogalomról beszélünk. A bőrszín az, amit először meglátsz a tükörben, ami lehet fakó, világos, barna, kreol és minden ezek között, és ezt nagyban befolyásolhatja a napfény. Kicsit mélyebbre ásva az alaptónusod vagy bőrtónusod az a szín, amit a bőröd alatti színeid adnak, és ez soha nem fog megváltozni.

Meleg alapszín: A bőröd sárga, barackos vagy arany alapszínt mutat.

Hideg alapszín: A bőröd alatt rózsaszín vagy kék árnyalatok látszanak.

Semleges alapszín: Meleg és hideg árnyalatok keveréke látható.

Bőrtónus teszt 6 lépésben

Ahhoz, hogy működjön a teszt, ne viselj sminket, vagy barnítót! Szükséged lesz egy tükörre, természetes napfényre és az őszinte véleményalkotási képességedre! A végén egyeztesd a válaszaidat, csak így fog kiderülni, hogy pontosan hova tartozol.

Mi áll jobban számodra az ezüst vagy az arany ékszer?

Vegyél elő arany és ezüst ékszereket egyaránt és tedd az arcodhoz őket. Melyik színtől élénkebb a szemed? Melyik szín emeli ki a bőrödet? Ha az ezüst, akkor hideg tónusú vagy, ha pedig az arany, akkor meleg. Abban az esetben, ha egyiknél sem észlelsz nagy változást, valószínűleg semleges bőrtónusod.

Rózsás vagy sárgás lesz a bőröd, ha hófehéret viselsz?

Vegyél fel egy hófehér pólót, fontos, hogy ne krém, bézs, van elefántcsontszínű legyen, hanem a klasszikus fehér. Figyeld meg az arcod, ha inkább rózsás a bőröd, akkor hideg, ha inkább sárgás, akkor pedig meleg tónusú vagy. Ha egyiket sem észleled, akkor a semleges kategóriába tartozol.