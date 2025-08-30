Így találhatod meg a tökéletes alapozót 6 lépésben

A makulátlan smink titka, nem csak a prémium termékeken múlik, hanem a tónusokon és színskálákon is. Mindenkinek van egy alap bőrtónusa, ami nem változik sem a barnulással, sem pedig a korral. Három fő kategóriát különíthetünk el: a meleg bőrtónust, a semleges bőrtónust és a hideg bőrtónust. Mind a háromnak megvan a maga jellegzetessége, amit fontos észben tartani, ha alapozót, pirosítót vagy korrektort vásárolsz. Most megmutatjuk azt a 6 lépést, amitől megállapíthatod melyik bőrtípusba tartozol, így egy teljesen új smink korszak vár majd rád!
Szinte ugyanúgy cseng a bőrszín és a bőrtónus, de két különböző fogalomról beszélünk. A bőrszín az, amit először meglátsz a tükörben, ami lehet fakó, világos, barna, kreol és minden ezek között, és ezt nagyban befolyásolhatja a napfény. Kicsit mélyebbre ásva az alaptónusod vagy bőrtónusod az a szín, amit a bőröd alatti színeid adnak, és ez soha nem fog megváltozni.
Ahhoz, hogy működjön a teszt, ne viselj sminket, vagy barnítót! Szükséged lesz egy tükörre, természetes napfényre és az őszinte véleményalkotási képességedre! A végén egyeztesd a válaszaidat, csak így fog kiderülni, hogy pontosan hova tartozol.
Vegyél elő arany és ezüst ékszereket egyaránt és tedd az arcodhoz őket. Melyik színtől élénkebb a szemed? Melyik szín emeli ki a bőrödet? Ha az ezüst, akkor hideg tónusú vagy, ha pedig az arany, akkor meleg. Abban az esetben, ha egyiknél sem észlelsz nagy változást, valószínűleg semleges bőrtónusod.
Vegyél fel egy hófehér pólót, fontos, hogy ne krém, bézs, van elefántcsontszínű legyen, hanem a klasszikus fehér. Figyeld meg az arcod, ha inkább rózsás a bőröd, akkor hideg, ha inkább sárgás, akkor pedig meleg tónusú vagy. Ha egyiket sem észleled, akkor a semleges kategóriába tartozol.
A legnépszerűbb tónus teszt, a csukló teszt, amit most te is ki tudsz próbálni. Fordítsd felfele a kezedet, és vizsgáld meg a csuklódnál futó vénákat és ereket. Ha sárgás zöldet látsz, akkor meleg tónusú vagy, ha lilás kéket, akkor hideg, és ha pedig kékes zöldet, akkor semleges bőrtónusú vagy.
Vizsgáld meg a körömágyad területét, ha inkább pink színeket látsz, akkor hideg tónusú vagy, ha pedig barackos színeket, akkor a meleg bőrtónusba tartozol.
Bár ezek a tényezők nem 100%-osak, de segítenek a mérlegelésben. Fontos, hogy itt az eredeti, természetes hajszínedre gondolj! Ha világos bőröd van, amely könnyen leég, világos szemed és hűvös tónusú hajad (például hamvas szőke hajad), akkor nagy valószínűséggel hideg tónus leszel. Ha a bőröd nem ég le a napon, sőt barnulni szoktál, és sötétebb, melegebb tónusú a hajad és sötét színű szemed van, akkor meleg tónus lehetsz. Ha mondjuk sötétbarna a hajad, de világos a szemed és fordítva, akkor lehet, hogy semleges típus leszel.
Nézd meg a magadról, vagy barátaidról készült fotókat. A bőröd aranysárgásnak tűnik, a barátaidéhoz képest? Ha igen, akkor feltehetően meleg bőrtónus vagy. Az összes fotón rózsaszínűbbnek tűnik a bőröd a körülötted lévőkhöz képest? Akkor valószínűleg hideg bőrtónus vagy.
Ha meleg alaptónusú vagy, akkor tudod, hogy meleg tónusú folyékony alapozót vagy púdert kell keresned, és ugyanez vonatkozik a hideg és semleges alaptónusúakra is. Szerencsére manapság sok alapozó árnyalatot egyértelműen az alaptónusuk szerint szortíroznak, hasznos leírásokkal ellátnak, vagy C (hideg), W(meleg) és N(semleges) betűkkel jelölnek, amelyek megkönnyítik a keresgélést.
De ha véletlenül még mindig nem vagy teljesen biztos az alapozó színében, akkor válassz ki három olyan flakont, amelyek illeszkednek a bőrszínedhez, de különböző alaptónusúak. Kenj egy kicsit mindegyikből egymás mellé az arcodra, nézz tükörbe, és hunyorogj a szemeddel. Amikor elmosódik a látásod, a neked megfelelő színű minta eltűnik, mintha már beleolvadna a bőrödbe. A nem megfelelő árnyalatok ki fognak tűnni, és segítenek leszűkíteni a választékot.
Ezekkel a tippekkel te is tökéletesítheted a meglévő sminkrutinodat, és talán egy olyan hibát tudsz kiküszöbölni, ami már évek óta zavart.
