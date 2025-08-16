Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Imáink meghallgattattak: visszatér az older sister frizura

Getty Images Europe - Ernesto Ruscio
hajápolás frizura nővér
Nagy Kata
2025.08.16.
A nővérek mindig erőlködés nélkül tűnnek hihetetlenül menőnek: nekik vannak a legtrendibb ruháik, a legbölcsebb tanácsaik, a táskájuk pedig tele van létfontosságú kincsekkel, amiket te még nem kaptál meg a szüleidtől. Nem csoda hát, hogy mindenben rájuk akartunk hasonlítani: elcsentük a felsőiket, koppintottuk a frizura választásukat és ugyanazokat a dalokat hallgattuk, amiket ők. És hogy néz ki ez a koppintás 2025-ben? Mutatjuk!

Visszatér az older sister frizura, mi pedig újra 12 éves, fogszabályzós csitrinek érezzük magunkat, aki próbál menőbbnek tűnni annál, amilyen valójában. 

Oldalválasztékos frizura Naomi Campbell prezentációjában a 2024-es Met Gálán
Az oldalválasztékos  frizura végre visszatér!
Forrás: Variety

Viszlát uncsi középválaszték, üdv újra, older sister frizura!

Vissza a 90-es évekbe

Már nem is tudjuk felidézni, mióta hordjuk a hajunkat középen elválasztva – olyan vallásos áhítattal tesszük ezt, mintha legalábbis valaki mindig rácsapna a kezünkre, akárhányszor kicsit oldalra csúszik az a bizonyos fésű.

Pedig nem volt ez mindig így: anno, a rég elfeledett 90-es években bizony boldog-boldogtalan oldalt választotta el a haját, de olyan mániákusan, hogy a legtöbb tini egy jókora kikopott folttal büszkélkedhetett a feje egyik oldalán. 

Nos, úgy tűnik, hogy ez az elfeledett hajválaszték észrevétlenül visszalopózott a trendek közé, legalábbis a Z generáció újabban odáig van érte a TikTokon. 

@rachelocool OLDER SISTERS LETS GO (Like I said check out @dellara serving up so much useful info rn❤️❤️) #sidepart #hairtutorial ♬ The Middle - Jimmy Eat World

Ennek már csak azért is örülünk, mert egyrészt nem mindenkinek áll jól a középen elválasztott haj (kerek fejű lányok, velem vagytok?), másrészt pedig jóval egészségesebb, ha váltogatod a választék pozícióját a hajadban: ha mindig ugyanoda teszed, az hajtöréshez vagy kopaszodáshoz vezethet. Arról nem is beszélve, hogy mennyire friss és trendi –és mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a legnagyobb sztárok is older sisterrel nyomulnak! 

1. Naomi Campbell

Ha valamit Campbell jóváhagy, kik vagyunk mi, hogy ellent mondjunk neki?! Már jegyzetelünk is: tükörsimára vasalt haj, hangsúlyos oldalválasztékkal. 

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 01: Naomi Campbell attends the Women In Cinema Gala during the Red Sea International Film Festival 2023 on December 01, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)
Naomi Campbell csodásan viseli az oldalválasztékot.
Forrás: Getty Images Europe

 

2. Zendaya

A csodás színésznő tökéletesen prezentálta, hogy az oldalválaszték összefogott hajon is csodásan működik. 

Zendaya a Dűne premierén
Zendaya összefogott hajat választott. 
Forrás: 00649814

 

3. Naomi Watts

Ha rövid hajad van, akkor sem kell lemondanod az older sister hajról, ugyanis Naomi Wattsot látva egyértelmű, hogy egy long bobon is istenien mutat. 

Naomi Watts long bob frizurával
Naomi Watts long bob frizurával kombinálta az older sistert. 
Forrás: ZUMA Press Wire

 

4. Bella Hadid

A gyönyörű modell egy ideje mindenkit lázban tart a hajával, a legújabb húzása pedig a méz szőke, oldalt elválasztott frizura. 

Bella Hadid Cannes-ban
Bella Hadid  Cannes-ban villantotta be az új frizuráját. 
Forrás: WireImage

 

