Imáink meghallgattattak: visszatér az older sister frizura

Visszatér az older sister frizura, mi pedig újra 12 éves, fogszabályzós csitrinek érezzük magunkat, aki próbál menőbbnek tűnni annál, amilyen valójában.

Az oldalválasztékos frizura végre visszatér!

Viszlát uncsi középválaszték, üdv újra, older sister frizura!

Vissza a 90-es évekbe

Már nem is tudjuk felidézni, mióta hordjuk a hajunkat középen elválasztva – olyan vallásos áhítattal tesszük ezt, mintha legalábbis valaki mindig rácsapna a kezünkre, akárhányszor kicsit oldalra csúszik az a bizonyos fésű.

Pedig nem volt ez mindig így: anno, a rég elfeledett 90-es években bizony boldog-boldogtalan oldalt választotta el a haját, de olyan mániákusan, hogy a legtöbb tini egy jókora kikopott folttal büszkélkedhetett a feje egyik oldalán.

Nos, úgy tűnik, hogy ez az elfeledett hajválaszték észrevétlenül visszalopózott a trendek közé, legalábbis a Z generáció újabban odáig van érte a TikTokon.

Ennek már csak azért is örülünk, mert egyrészt nem mindenkinek áll jól a középen elválasztott haj (kerek fejű lányok, velem vagytok?), másrészt pedig jóval egészségesebb, ha váltogatod a választék pozícióját a hajadban: ha mindig ugyanoda teszed, az hajtöréshez vagy kopaszodáshoz vezethet. Arról nem is beszélve, hogy mennyire friss és trendi –és mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a legnagyobb sztárok is older sisterrel nyomulnak!

1. Naomi Campbell

Ha valamit Campbell jóváhagy, kik vagyunk mi, hogy ellent mondjunk neki?! Már jegyzetelünk is: tükörsimára vasalt haj, hangsúlyos oldalválasztékkal.

Naomi Campbell csodásan viseli az oldalválasztékot.

2. Zendaya

A csodás színésznő tökéletesen prezentálta, hogy az oldalválaszték összefogott hajon is csodásan működik.

Zendaya összefogott hajat választott.

3. Naomi Watts

Ha rövid hajad van, akkor sem kell lemondanod az older sister hajról, ugyanis Naomi Wattsot látva egyértelmű, hogy egy long bobon is istenien mutat.

Naomi Watts long bob frizurával kombinálta az older sistert.

4. Bella Hadid

A gyönyörű modell egy ideje mindenkit lázban tart a hajával, a legújabb húzása pedig a méz szőke, oldalt elválasztott frizura.