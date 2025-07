Újra divat a 80-as évek kedvenc frizurája, amit csak elrontani lehet

Az alfa generáció (2010 után születettek) tagjai olyan frizurákkal jelennek meg ma a villamoson, hogy ha a nagymamájuk látná őket, reflexből azt mondaná: „Te jó ég! Anno mi is így néztünk ki?”. Csak ők akkor még nem posztoltak róla, hanem maximum eldugták az osztályképet a kredenc mélyére. A chaotic haircut, avagy káoszfrizura, nem szép, nem letisztult, és pláne nem olyan, amit anyád megdicsérne. Inkább tűnik úgy, mintha a fodrászod reggel összeveszett volna a hajszárítóval, majd azt a te fejeden verte volna szét terápiás célból.

A kaotikus frizura az igénytelenség igényessé tétele lenne?

Frizura a 80-as évekből – elő a hajlakkal, tupírral, dauerrel

A 80-as évek fodrászati öröksége finoman szólva is megosztó. Ez volt az az évtized, amikor egyetlen hajtincset sem engedtek természetes módon nőni: minden szálat irányba kellett állítani, hajlakkal, forrócsavaróval, dauerrel, hajszárítóval, akár egy komplett vegyi laboratórium közreműködésével. Egyes elméletek szerint az ózonlyuk is akkor kapta az első léket, miután a Bon Jovi-rajongó tinédzserek túl sokszor fújták újra a frufrujukat. Most pedig visszatért ez a stílus – csak épp ironikus önreflexióval megspékelve. Legalább elengedheted azokat a traumatikus pillanatokat, amikor 16 évesen sírva hívtad fel a legjobb barátnődet, mert a fodrász félrevágta a frufrudat 18 ezerért.

Mitől "chaotic"? Egy szó: szándékosság

A kulcsszó tehát a tökéletesre komponált összevisszaság. Ez a frizura azt akarja sugallni, hogy nem érdekel, mi a trend – miközben minimum három Pinterest boardot görgettél végig, mire kiválasztottad a megfelelő szögtévesztésű frufrut. Véletlenszerű tincsek, különböző hosszúságú rétegek, tépett részek, kócos sziluett – mintha valaki egyszerre idézné meg Kurt Cobain, Courtney Love és David Bowie szellemét.

Courtney Love

Kultúrkritika hajszálakban

A chaotic haircut trendet a nosztalgia és a lázadás mozgatja. Lázadás a steril tökéletesség, a 30 ezres balayage és az esküvői kontyok ideája ellen. Mert ma már nem az a cool, aki hibátlan – hanem aki vállalja, hogy reggel ötkor kelt, a metrón sminkelt, és a haját csak úgy összeborzolta, majd lefújta lakkal, hogy álljon valahogy. AEz a kaoitikus frizura felhívás keringőre: elfelejtheted azokat az elvárásokat, hogy minden tincsnek a helyén kell lennie. Ehelyett vegyél fel egy vintage bomber dzsekit, hozzá egy flanel inget, és üzenj hadat a túlpolírozott szépségideáknak.