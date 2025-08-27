Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 27., szerda Gáspár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trend

Lehúzható smink? Mi van?! Új TikTok-trend borzolja a kedélyeket

Shutterstock - ViDI Studio
trend hámlasztás TikTok smink
Hajdú Viktória
2025.08.27.
Képzeld el, hogy a sminkedet nem letörlöd, hanem lehámlasztod. Igen, jól olvastad, pontosan így működik a legújabb TikTok-őrület, a pórustisztító peelingsmink.

Egyre több TikTok-videó tűnik fel, ahol lányok olyan hámlasztót, peelinget tesznek az arcukra, amit általában csak pórustisztításra használunk. Csak ők a sminküket szedik le vele. Igen, jól olvasod: ezzel a smink lefejthető.

A bőrgyógyászok nem ajánlják, hogy az új TikTok-trenddel kísérletezzünk.
A bőrgyógyászok nem ajánlják, hogy az új TikTok-trenddel kísérletezzünk.
Forrás: Shutterstock

Itt a legújabb TikTok-őrület, a lefejthető smink

Képzeld el, hogy lekened a sminkedet egy vastag, hámló maszkkal, hagyod megszáradni, majd egyben lehúzod. Ahelyett, hogy lemosnád, dörzsölnéd, leitatnád. A tiktokkerek számára egészen hipnotikus élmény azt látni, ahogy a smink leválik az arcról. Persze, egyből felvetődik a kérdés: 

Bőrápolás ez, vagy inkább horror?

Nem valami flancos, újonnan kifejlesztett szuperterméket használnak a videókban, hanem azt a peelinget, amivel általában a pórusainkat tisztítjuk! Igen, ugyanazt, amit a pattanások és mitesszerek eltávolítására vetünk be.

@roseandben Should I try it with makeup ⬆️ on top ⬆️?! 👏🏻✨💖 @Pat McGrath Labs Skin Fetish: Glass 001 Artistry Mask ✨ #viralmakeup ♬ original sound - Rose Siard

Bár a pórustisztító peeling sminkeltávolító szerepe megkérdőjelezhető. Az biztos, hogy látványos, de a bőrünkkel nem kíméletes.

Mi ez a fejbugyi? Őrült arcmaszkot dobott piacra Kim Kardashian - Videó

Aludnál múmiaként csak azért, hogy ne öregedj? Az alakformáló fehérneműk értelmi szerzője, Kim Kardashian most az arcot vette célkeresztbe – nem is akárhogyan!

Őrült teória látott napvilágot: esze ágában sincs elvenni Bradley Coopernek Gigi Hadidot - Videó

Igazi összeesküvés látott napvilágot a TikTokon a sztárpár kapcsolatáról. Jólértesültek tudni vélik, miért nem fogja soha elvenni Bradley Cooper Gigi Hadidot.

Felismerhetetlenné vált Jason Momoa: videón az átalakulása

Megszabadult az ikonikus szakállától a legjóképűbb dothraki harcos. Megmutatjuk hogyan néz ki Jason Momoa hamisítatlan babaarccal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu