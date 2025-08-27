Lehúzható smink? Mi van?! Új TikTok-trend borzolja a kedélyeket

Egyre több TikTok-videó tűnik fel, ahol lányok olyan hámlasztót, peelinget tesznek az arcukra, amit általában csak pórustisztításra használunk. Csak ők a sminküket szedik le vele. Igen, jól olvasod: ezzel a smink lefejthető.

A bőrgyógyászok nem ajánlják, hogy az új TikTok-trenddel kísérletezzünk.

Forrás: Shutterstock

Itt a legújabb TikTok-őrület, a lefejthető smink

Képzeld el, hogy lekened a sminkedet egy vastag, hámló maszkkal, hagyod megszáradni, majd egyben lehúzod. Ahelyett, hogy lemosnád, dörzsölnéd, leitatnád. A tiktokkerek számára egészen hipnotikus élmény azt látni, ahogy a smink leválik az arcról. Persze, egyből felvetődik a kérdés:

Bőrápolás ez, vagy inkább horror?

Nem valami flancos, újonnan kifejlesztett szuperterméket használnak a videókban, hanem azt a peelinget, amivel általában a pórusainkat tisztítjuk! Igen, ugyanazt, amit a pattanások és mitesszerek eltávolítására vetünk be.

Bár a pórustisztító peeling sminkeltávolító szerepe megkérdőjelezhető. Az biztos, hogy látványos, de a bőrünkkel nem kíméletes.