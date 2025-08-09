Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 9., szombat

Őrült teória látott napvilágot: esze ágában sincs elvenni Bradley Coopernek Gigi Hadidot - Videó

2025.08.09.
Igazi összeesküvés látott napvilágot a TikTokon a sztárpár kapcsolatáról. Jólértesültek tudni vélik, miért nem fogja soha elvenni Bradley Cooper Gigi Hadidot.

A TikTok népe szerint a szépséges modell, Gigi Hadid édesanyja felbérelte a sármos színészt, Bradley Cooper hogy tegyen úgy, mintha fülig szerelmes lenne a lányába és pózoljon vele a kamerák előtt.

Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolatának köze sincs a szerelemhez?
Forrás: GC Images

Gigi Hadid édesanyja tervelte ki a románcot...

Jólértesültek tudni vélik, Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolatának köze sincs a szerelemhez, csupán egy jól megtervezett szövetség, amelynek Yolanda Hadid az értelmi szerzője. És hogy miért vetemedne ilyesmire pont egy anya? A felhasználók szerint teljesen egyértelmű, hogy Yolanda bármit megtenne a sikerért: jó példa erre a valóságshow-ja, vagy a tény, hogy addig éheztette lányait, míg azok mindketten belefértek a szupermodell sztenderdbe. A hab a tortán pedig mi más lehetne, mint a házasság egy A-listás színésszel?

...amiből sosem lesz esküvő

Ám a pletykák szerint a frigy, bár már eljegyzésről is suttognak, sosem fog összejönni, mivel Bradley részéről ez az egész csak egy jól megtervezett marketingfogás, amivel el akarja terelni a figyelmet valami egészen másról… És hogy mi lehet az, azt már a te fantáziádra bízzuk!

@life.hu_official

Ezért nem fogja elvenni soha Bradley Cooper Gigi Hadidot Őrült teória látott napvilágot a TikTokon Gigi Hadid és Bradley Cooper kapcsolatáról. #life #GigiHadid #YolandaHadid #BradleyCooper

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

