Őrült teória látott napvilágot: esze ágában sincs elvenni Bradley Coopernek Gigi Hadidot - Videó

A TikTok népe szerint a szépséges modell, Gigi Hadid édesanyja felbérelte a sármos színészt, Bradley Cooper hogy tegyen úgy, mintha fülig szerelmes lenne a lányába és pózoljon vele a kamerák előtt.

Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolatának köze sincs a szerelemhez?

Forrás: GC Images

Gigi Hadid édesanyja tervelte ki a románcot...

Jólértesültek tudni vélik, Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolatának köze sincs a szerelemhez, csupán egy jól megtervezett szövetség, amelynek Yolanda Hadid az értelmi szerzője. És hogy miért vetemedne ilyesmire pont egy anya? A felhasználók szerint teljesen egyértelmű, hogy Yolanda bármit megtenne a sikerért: jó példa erre a valóságshow-ja, vagy a tény, hogy addig éheztette lányait, míg azok mindketten belefértek a szupermodell sztenderdbe. A hab a tortán pedig mi más lehetne, mint a házasság egy A-listás színésszel?

...amiből sosem lesz esküvő

Ám a pletykák szerint a frigy, bár már eljegyzésről is suttognak, sosem fog összejönni, mivel Bradley részéről ez az egész csak egy jól megtervezett marketingfogás, amivel el akarja terelni a figyelmet valami egészen másról… És hogy mi lehet az, azt már a te fantáziádra bízzuk!