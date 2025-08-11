Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025.08.11.
Aludnál múmiaként csak azért, hogy ne öregedj? Az alakformáló fehérneműk értelmi szerzője, Kim Kardashian most az arcot vette célkeresztbe – nem is akárhogyan!

Kim Kardashian szerint megvan a fiatalos külső titka, ezért egy olyan terméket dobott piacra, amitől az egész internet szája kollektíven maradt tátva. A hájfelfogó bugyik koronázatlan királynője ugyanis egy műtétek után használatos kötést árul újabban, ami azt ígéri, hogy megelőzi az alvás közbeni ráncok kialakulását és tónusos, szép állvonalat biztosít.

Kim Kardashian úgy véli, megvan az örök fiatalság titka
Kim Kardashian úgy véli, megvan az örök fiatalság titka
Forrás: Getty Images Europe

Kim Kardashian arcmaszkjára Anthony Hopkins is reagált

Kim Kardashian kis fejbugyija úgy szorítja össze az arcot, hogy ember legyen a talpán, aki egyáltalán ásítani mer, miután feltette. Hogy a valóságshow-sztár módszere mennyire hatásos, nem tudni, azt azonban igen, hogy már Anthony Hopkins is reagált Kim legújabb dilijére. A színész azt mondta, sosem gondolta volna, hogy egyszer Hannibal Lecter arcmaszkja trendi kiegészítő lesz. 

FILM TITLE: THE SILENCE OF THE LAMBS. DIRECTOR: JONATHAN DEMME. STUDIO: Orion Pictures Corporation. PLOT: A genuinely frightening, violent, psychological thriller about the intimate exchanges between a deranged, hypnotic serial killer and a raw, vulnerable FBI trainee. Novice agent Clarice Starling (Jodie Foster) is sent by senior agent Jack Crawford (Scott Glenn) to conduct an interview with brilliant but insane psychiatrist turned serial killer, Dr. Hannibal 'the Cannibal' Lecter (Anthony Hopkins). In exchange for her haunting, deepest secrets and memories, he supplies her with clues about the identity and methods of serial killer Jame Gumb, dubbed Buffalo Bill (Ted Levine), who skins his victims and is currently holding Catherine Martin (Brooke Smith) - the daughter of a US Senator. Swept all the top categories at the 1992 Academy Awards including: Best Picture, Best Actor (Hopkins), Best Actress (Foster), Best Director (Demme). PICTURED: Extreme close-up of ANTHONY HOPKINS as 'Hannibal Lecter,' wearing the famous protective mask.
hannibal lecter anthony hopkins
Forrás: Northfoto

„Köszi, Kim!”

Hopkins nem állt meg itt, rendelt is egy Skims maszkot, és elképesztően vicces videót készített benne. „Köszi Kim! Máris 10 évvel fiatalabbnak érzem magam” - viccelődött a bejegyzésében Anthony Hopkins.

Kardashian nem rágott be, sőt...

A színész videója néhány óra alatt félmillió lájkot gyűjtött össze, és még az üzletasszonynak is tetszett, ugyanis másnap megosztotta az Instagram-sztorijában.

