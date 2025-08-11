Kim Kardashian szerint megvan a fiatalos külső titka, ezért egy olyan terméket dobott piacra, amitől az egész internet szája kollektíven maradt tátva. A hájfelfogó bugyik koronázatlan királynője ugyanis egy műtétek után használatos kötést árul újabban, ami azt ígéri, hogy megelőzi az alvás közbeni ráncok kialakulását és tónusos, szép állvonalat biztosít.

Kim Kardashian úgy véli, megvan az örök fiatalság titka

Forrás: Getty Images Europe

Kim Kardashian arcmaszkjára Anthony Hopkins is reagált

Kim Kardashian kis fejbugyija úgy szorítja össze az arcot, hogy ember legyen a talpán, aki egyáltalán ásítani mer, miután feltette. Hogy a valóságshow-sztár módszere mennyire hatásos, nem tudni, azt azonban igen, hogy már Anthony Hopkins is reagált Kim legújabb dilijére. A színész azt mondta, sosem gondolta volna, hogy egyszer Hannibal Lecter arcmaszkja trendi kiegészítő lesz.

hannibal lecter anthony hopkins

Forrás: Northfoto

„Köszi, Kim!”

Hopkins nem állt meg itt, rendelt is egy Skims maszkot, és elképesztően vicces videót készített benne. „Köszi Kim! Máris 10 évvel fiatalabbnak érzem magam” - viccelődött a bejegyzésében Anthony Hopkins.

Kardashian nem rágott be, sőt...

A színész videója néhány óra alatt félmillió lájkot gyűjtött össze, és még az üzletasszonynak is tetszett, ugyanis másnap megosztotta az Instagram-sztorijában.

Ha kíváncsi vagy Kim Kardashian termékének részleteire, akkor nézd meg a life.hu TikTok-videóját az arcmaszkról: