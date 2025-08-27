Szöszös és fénytelen a hajad? Ezekkel a termékekkel varázsolhatod fényesen ragyogóvá

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Pihe-puha és fényes hajat szeretnél? Nem vagy egyedül. Az üveghajtrend uralja a közösségi oldalakat, mi pedig megmutatjuk, milyen termékek szükségesek ahhoz, hogy a te tincseid is ragyogjanak.

Szinte minden nő álma a puha, selymes tapintású és fényes haj, ami könnyebben elérhető, mint elsőre gondolnád. Ezt üveghajnak vagy glass hairnek nevezik, és már egy egész trend épült rá a közösségi médiában. De ne aggódj, mostantól nemcsak a modellek, fodrászok és hírességek haja lehet ilyen álomba illő, hanem a te hajad is. Összegyűjtöttük a legtrendibb termékeket a glass hair eléréséhez.

üveghaj
Hajápolási termékek az üveghajért!
Forrás:  Getty Image

Mi az a hair gloss hajápolás?

TikTokon és Instagramon a hair gloss vagy hair glaze termékek hihetetlenül nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen ezek általában egy külső fényes réteget képeznek a hajon, és segítségükkel eltűnhet a szöszös, töredezett és fénytelen haj. Ez egy lépés a tökéletes üveghaj eléréséhez. Természetesen a haj fényességét növelő kezeléseket a fodrásznál is kérhetsz, de most összegyűjtöttük azokat a termékeket, amelyekkel az otthonod kényelméből érheted el a tükörsima ragyogást. Ezek nem csak fényes hajat eredményeznek, hanem feldobhatják a jelenlegi hajszínedet, vagy finoman kiemelhetik a természetes árnyalatodat. Még ha nem is festeted a hajad, ezek a termékek segíthetnek simává és puhává tenni a hajszálakat

Ezek világszerte a legkedveltebb hajfénytermékek!

1.dm.hu L'ORÉAL PARiS ELSEVE Hajápoló krém Glycolic Gloss, 200 ml 3 499 Ft 2.notino.hu Moroccanoil High Shine Gloss Mask 8600 Ft 3. douglas.hu Kérastase Chroma Absolu Soin Acide Chroma Gloss 22 690 Ft 4. dm.hu Sampon Sleek, Anti-Humidity, 236 ml  1 605 Ft 5.dm.hu Color WOW 12 010 Ft 6.pertbeauty.hu Redken Acidic Color Gloss Hajápoló kezelés 17 930 Ft 7.szephajshop.hu TIGI Bed Head Wanna Glow Hidratáló Zselé Olaj  6 200,00 Ft Dream Coat Supernatural Spray 

Hajápolási rutin az üveghajért

Vannak olyan hajápoló termékek, amelyeket minden hajmosás alkalmával érdemes használni. Ilyen például a fényt adó sampon vagy a hővédő, amelyet a szárítás előtt kötelező felvinni. Ugyanakkor nem minden termék igényel napi vagy heti használatot. A glazúrmaszkok és hajfény-kondicionálók például csak 2–3 hetente egyszer szükségesek, így nem kell minden mosásnál elővenned őket.

Fontos, hogy a gloss-termékek mindig a hajápolási rutin utolsó lépéseként kerüljenek fel. Ezek a formulák lezárják a hajszálakat, így a rájuk kent hidratáló krémek vagy kondicionálók hatása már nem lesz teljes. Érdemes tehát a következő sorrendet követni: samponozás után jöhet egy mélyen hidratáló maszk vagy kondicionáló, majd a hair gloss termék felvitele, amit minimum 5–10 percig hagyj hatni. Így biztosíthatod, hogy hajad egészséges, fényes és sima legyen.

