Szöszös és fénytelen a hajad? Ezekkel a termékekkel varázsolhatod fényesen ragyogóvá

Szinte minden nő álma a puha, selymes tapintású és fényes haj, ami könnyebben elérhető, mint elsőre gondolnád. Ezt üveghajnak vagy glass hairnek nevezik, és már egy egész trend épült rá a közösségi médiában. De ne aggódj, mostantól nemcsak a modellek, fodrászok és hírességek haja lehet ilyen álomba illő, hanem a te hajad is. Összegyűjtöttük a legtrendibb termékeket a glass hair eléréséhez.
TikTokon és Instagramon a hair gloss vagy hair glaze termékek hihetetlenül nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen ezek általában egy külső fényes réteget képeznek a hajon, és segítségükkel eltűnhet a szöszös, töredezett és fénytelen haj. Ez egy lépés a tökéletes üveghaj eléréséhez. Természetesen a haj fényességét növelő kezeléseket a fodrásznál is kérhetsz, de most összegyűjtöttük azokat a termékeket, amelyekkel az otthonod kényelméből érheted el a tükörsima ragyogást. Ezek nem csak fényes hajat eredményeznek, hanem feldobhatják a jelenlegi hajszínedet, vagy finoman kiemelhetik a természetes árnyalatodat. Még ha nem is festeted a hajad, ezek a termékek segíthetnek simává és puhává tenni a hajszálakat.
Ezek világszerte a legkedveltebb hajfénytermékek!
Vannak olyan hajápoló termékek, amelyeket minden hajmosás alkalmával érdemes használni. Ilyen például a fényt adó sampon vagy a hővédő, amelyet a szárítás előtt kötelező felvinni. Ugyanakkor nem minden termék igényel napi vagy heti használatot. A glazúrmaszkok és hajfény-kondicionálók például csak 2–3 hetente egyszer szükségesek, így nem kell minden mosásnál elővenned őket.
Fontos, hogy a gloss-termékek mindig a hajápolási rutin utolsó lépéseként kerüljenek fel. Ezek a formulák lezárják a hajszálakat, így a rájuk kent hidratáló krémek vagy kondicionálók hatása már nem lesz teljes. Érdemes tehát a következő sorrendet követni: samponozás után jöhet egy mélyen hidratáló maszk vagy kondicionáló, majd a hair gloss termék felvitele, amit minimum 5–10 percig hagyj hatni. Így biztosíthatod, hogy hajad egészséges, fényes és sima legyen.
