A világsztárok fodrásza elárulta: ezt az 5 dolgot ne csináld, ha hosszú hajat szeretnél

A hajápolás és egy konkrét rutin kialakítása nem egyszerű, főleg, ha hosszú hajad van, vagy azt szeretnél. Az egészséges hosszú haj titkai között az ápolási trükkök mellett arra is érdemes odafigyelned, hogy mi az, amit mindenképpen el kell kerülöd ahhoz, hogy elérd a célod. És ki tudna erről hitelesebben beszélni, mint Dimitris Giannetos sztárfodrász?! Végtére is, ki másra bíznánk a hajunkat, ha nem arra az emberre, aki a kezében tartja a Kardashian-klán, Demi Moore vagy Cindy Crawford loknijainak szépségét?

Hajtitkok a sztárfodrásztól

Biztos te is észrevetted már, hogy mennyire gyönyörű Amal Clooney és Gigi Hadid hajkoronája, esetleg, hogy milyen erős és egészséges Brad Pitt haja. Ha igen, akkor Dimitris munkáját dicsérted, anélkül, hogy tudtál volna róla. Amikor azt mondjuk, hogy Dimitris gondoskodik az összes nagy sztár frizurájáról, akkor azt szó szerint értjük. Állandó vendégei közé tartoznak a nagy szupermodellek, énekesek és A-listás színészek is. A sztárok frizuráinak elkészítése komoly művészet, hiszen a vörös szőnyeghez méltó megjelenésre van szükségük. Dimitris Giannetos az amerikai Instyle-nak adott interjújában elárulta 5 hajápolási titkát, a hosszú, egészséges hajért.

Hajtitkok Dimitris Giannetostól

Túl sok hajtermék

Az első és talán az egyik legfontosabb, hogy kerüld a túlzott termékhasználatot, főleg a száraz sampont. Ennek (vagy tényleg bármilyen hajápoló terméknek) a túlzott használata az egyik legnagyobb hiba, amit a munkája során tapasztal a sztárfodrász. „Csak eltömíti a pórusokat, és így a haj növekedése ellen hat” — mondja Giannetos. Ráadásul a termékkel elnehezített haj elveszíti a testességét és életét, szóval, a kevesebb néha több — teszi hozzá.

Túl kevés vagy túl sok hajmosás

A túlzott hajmosásról már rengeteget hallottunk, ám az elmúlt években a hajtréning lett az uralkodó trend. Sokan úgy gondolják, hogy a ritkább hajmosás megedzi a hajat, ami így kevésbe fog zsírosodni, ez azonban egy nagy tévhit. A ritkább hajmosástól csak eltömődnek a pórusok és elnehezedik a haj, ami komoly károsodáshoz vezethet. Giannetos mindenkit óva int az túl ritka mosástól is — ha a hajat nem tisztítjuk rendszeresen, az olajos felhalmozódáshoz vezet, ami miatt a fejbőr nem kap levegőt. „Ideális esetben minden második nap mossuk (és kondicionáljuk) a hajunkat” — javasolja a mesterfodrász, és hozzáteszi: „Soha ne használj kondicionálót a hajtövekre” . Természetesen a hajmosás gyakorisága nagyban függ a hajtípusodtól, azoknak, a vékony szálú hajat általában gyakrabban kell megmosni, mint a vastag szálút, amit elég többnaponta tisztítani.