Oscar-díjas film ihlette 2025 nyarának legnagyobb hajtrendjét! Csillámpóthaj, amit idén neked is ki kell próbálnod!

Az idei Oscar-gála egyik legnagyobb meglepetése nemcsak az Anora című diadala volt, hanem az, ahogyan a film hatással lett a szépségiparra. A női magazinok, TikTok-feedek és beautyguruk egyetértenek: a csillámpóthaj – más néven hair tinsel – az idei nyár legnagyobb visszatérő trendje lesz. De miért pont a 2025-ös nyár trendje lesz? És mi köze ennek az Anora filmhez?

Forrás: Getty Image

A csillámpóthaj az Oscar-díjas Anora filmnek köszönhető

Az Anora, egy érzékeny és vizuálisan magával ragadó történetet mesél el, ami nemcsak a színészi játékával, hanem a stílusával is kitűnt. A film főhősnőjének fémesen csillogó tincsei nemcsak a karakter személyiségét hangsúlyozták ki, hanem egyfajta divatforradalmat is elindítottak. A hair tinsel már nemcsak egy Y2K nosztalgikus kiegészítő, hiszen az Anora film után új értelmet nyert: önkifejezés és merészség szimbóluma lett. Anora karakterét Mikey Madison testesítette meg, több interjúban is beszélt a saját ötleletiről, amik tökéletessé tették Anora esztétikáját. Mikey találta ki az ikonikus körmöket, strasszköves telefontokot és a csillámpóthajat is. Az Oscar-díjas színésznő ízlése külön elismerést érdemel, mert nélküle nem lett volna igazi Anora!

Hagyd, hogy a hajad és az outfited úgy ragyogjon, ahogy az méltó hozzád és legyél olyan magabiztos és stílusos, mint Anora!

A csillámpóthaj mindenkié

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a hajcsillám a tinédzserek partikelléke, de 2025 nyarán ez a szabály megszűnik. A csillogó hajszálak minden korosztály számára elérhetők, legyen szó diszkrét fényjátékról a napfényben vagy egy merész, fesztiválra illő frizuráról. A hair tinsel új generációja könnyen felhelyezhető, természetes hatású, mégis látványos. Ráadásul nem kell fodrászhoz menni, otthon is bátran kísérletezhetsz vele.

Az Anora üzenete az önállóságról és bátorságról szól és ez a trend pontosan ezt testesíti meg. A hajcsillám nemcsak esztétikai döntés: egyfajta lázadás a megszokott ellen, egy izgalmas gesztus, hogy megmutasd: mersz ragyogni. Nők ezrei posztolják már Instagramon és TikTokon a csillogó tincseikkel készült képeiket, és a visszajelzések egyértelműek: a hajcsillám felszabadít, kiemel, és nem mellesleg nagyon szexi.