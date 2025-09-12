Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezek a legjobb rúzsárnyalatok: a pirostól a rózsás nude-ig

Hajdú Viktória
2025.09.12.
Ha úgy érzed, valami még hiányzik a mai megjelenésedből, ne keress tovább, mondjuk a választ! A legjobb rúzsok akár éveket csiszolhatnak le az arcról, vagy akár dögössé varázsolhatnak, mint egy okos kis varázspálca. Összeszedtük a legjobb árnyalatokat, hogy neked már csak a kosárba keljen őket bedobálnod.

Rúzst viselni néha olyan, mint titkos fegyvert hordani a táskádban. Egy jól eltalált piros rúzs vagy egy természetes fényű nude árnyalat nemcsak az arcot emeli ki, de belülről is felemel egy kicsit. És bár a piacon százával sorakoznak a fényes, matt vagy krémes textúrák, néhány rúzsszín tényleg beírta magát a szépségtörténelembe. Összegyűjtöttük minden idők legjobb rúzsszíneit! 

A legjobb rúzs árnyalatok, amiket a sztárok is újra és újra viselnek. Piros rúzs, nude rúzs, és minden, ami a kettő között van.
A legjobb rúzs árnyalatok, amelyeket a sztárok is újra és újra viselnek. Piros rúzs, nude rúzs, és minden, ami a kettő között van.
Forrás: Shutterstock

Minden idők 10 legjobb rúzsszíne – Na de miért van náluk a hatalom?

A legjobb rúzs az, amitől szinte felragyog az arcod, amikor tükörbe nézel. Legyen az egy klasszikus vörös rúzs, mint a Dior 999, vagy egy rózsás nude rúzs, mint a Pillow Talk. Ne félj kísérletezni! A rúzs nem csak szín, hanem hozzáállás. Egy kis „itt vagyok!” akkor is, ha épp csak a boltba ugrasz le.

Ezek nem csak rúzsok, ezek statementek. Önbizalom egy tubusban. Mutatjuk, melyek a legjobb rúzs árnyalatok, amelyeket a sztárok, sminkesek és mi is újra és újra előveszünk.

1. MAC Ruby Woo – A klasszikus vörös rúzs

MACximal Silky Matte Lipstick Ruby Woo árnyalat, 10 100 Ft
Forrás: maccosmetics.hu

Ha egyetlen rúzst kéne választanunk egy lakatlan szigetre, akkor ez lenne az. A MACximal Silky Matte Lipstick Ruby minden, amit egy ikonikus piros rúzstól vársz: matt finish, csókálló állag, és az a bizonyos Ferrari-piros hatás. Percenként több darabot adnak el belőle világszerte, nem véletlenül.

Fun fact: Rihanna, Taylor Swift és Rita Ora is ezt használja. Hát kell ennél több?

2. Dior 999 – A piros rúzs, ami sosem megy ki a divatból

DIOR Rouge 999 árnyalt, 17 990 Ft
Forrás: Notino

A Dior Rouge Dior 999 a tökéletes egyensúly a hideg piros és meleg piros között, így szinte mindenkinek jól áll. Ez a legjobb vörös rúzs azoknak, akik elegáns sminket keresnek, ami egyenesen a vörös szőnyegre való.

Extra: Amerikában óránként eladnak belőle egyet. Ez már több, mint smink, ez státusz.

3. Chanel Pirate – A sötétebb, drámaibb klasszikus

Chanel ROUGE ALLURE Pirate 99 árnyalat, 17 500 Ft
Forrás: chanel.com

A Chanel Rouge Allure Pirate mélyebb, kicsit bordósabb árnyalat, amitől az egész smink szofisztikáltabb lesz. Egy korty pezsgő, egy kis füstös szem és ez a rúzs. Et voilà.

4. Charlotte Tilbury Pillow Talk – A nude rúzs, ami mindenkinek jól áll

Charlotte Tilbury Pillow Talk Matte Revolution 23 960 Ft
Forrás: Notino

Ha létezik univerzálisan működő nude matt rúzs, akkor ez az. A Pillow Talk rózsás nude árnyalata úgy olvad bele az ajkakba, hogy az szinte már bűn. Természetes, mégis szexi és nem véletlenül ez a legjobb nude rúzs a sminkesek szerint.

5. Fenty Beauty Stunna Lip Paint Uncensored – A modern power red

Fenty Beauty Stunna Lip Paint Uncensored árnyalat 13 200 Ft
Forrás: fentybeauty

Rihanna nem bízza a véletlenre: ez a folyékony piros rúzs minden bőrtónuson látványos, a formula pedig krémes textúrájú, mégis matt finish-t ad. Aki tartós piros rúzst keres, ami nem mászik el a vacsoránál, megtalálta.

6. YSL Nude Lavallière – Szatén fény, nude árnyalat

Yves Saint Laurent YSL Loveshine 200 árnyalat, 21 290 Ft
Forrás: Douglas

A YSL Rouge Volupté Shine Balm Nude Lavallière az a természetes fényű rúzs, ami egyszerre hidratál és ragyogtat. Nude, de nem unalmas: egy leheletnyi elegancia a hétköznapokra. A barnás nude rúzsok királynője.

7. NARS Dolce Vita – Rózsás nude rúzs, ami mindig telitalálat

NARS Dolce Vita árnyalat, a duo ára 21 200 Ft
Forrás: narscosmetic

A Dolce Vita az a rózsás nude rúzs, amit egy első randira és egy állásinterjúra is felkenhetsz. Ragyogó ajkak, természetes hatás, és az az érzés, hogy „kicsit jobb verziója vagyok önmagamnak”.

8. Pat McGrath MatteTrance Elson 2 – Mély, matt vörös rúzs

Pat McGrath Labs MatteTrance Lipstick Elson 2 árnyalat 18 290 Ft
Forrás: Douglas

Ha a vörös rúzs jelentése: „ne szólj hozzám, de csodálj”— akkor ez telitalálat. A MatteTrance Elson 2 nem a félénkeknek való: mély burgundi árnyalat, erőteljes pigmentáció, és brutál tartósság. Elegáns sminkhez kötelező.

9. MAC Folio – Modern nude újragondolva

MAC Folio árnyalat, 10 100 Ft
Forrás: mac

Ez a MACximal Silky Matte Folio egy barnás, barackos nude árnyalat, amitől az ajkak puhának és csábítónak tűnnek – anélkül, hogy túlgondolt sminket viselnél. Soft nude? Ez az!

10. Charlotte Tilbury Nude Kate – A klasszikus nude rúzs

Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G NUDE KATE árnyalat, 12 200 Ft
Forrás: charlottetilbury.com

A Nude Kate a tökéletes matt nude rúzs, ha a „no makeup makeup look” híve vagy. Egy kis szatén fény, egy kis barackos tónus – és máris úgy nézel ki, mintha nyolc órát aludtál volna akkor is, ha csak kettőt sikerült.

