Ezek a legjobb rúzsárnyalatok: a pirostól a rózsás nude-ig

Rúzst viselni néha olyan, mint titkos fegyvert hordani a táskádban. Egy jól eltalált piros rúzs vagy egy természetes fényű nude árnyalat nemcsak az arcot emeli ki, de belülről is felemel egy kicsit. És bár a piacon százával sorakoznak a fényes, matt vagy krémes textúrák, néhány rúzsszín tényleg beírta magát a szépségtörténelembe. Összegyűjtöttük minden idők legjobb rúzsszíneit!

A legjobb rúzs árnyalatok, amelyeket a sztárok is újra és újra viselnek. Piros rúzs, nude rúzs, és minden, ami a kettő között van.

Forrás: Shutterstock

Minden idők 10 legjobb rúzsszíne – Na de miért van náluk a hatalom?

A legjobb rúzs az, amitől szinte felragyog az arcod, amikor tükörbe nézel. Legyen az egy klasszikus vörös rúzs, mint a Dior 999, vagy egy rózsás nude rúzs, mint a Pillow Talk. Ne félj kísérletezni! A rúzs nem csak szín, hanem hozzáállás. Egy kis „itt vagyok!” akkor is, ha épp csak a boltba ugrasz le.

Ezek nem csak rúzsok, ezek statementek. Önbizalom egy tubusban. Mutatjuk, melyek a legjobb rúzs árnyalatok, amelyeket a sztárok, sminkesek és mi is újra és újra előveszünk.

1. MAC Ruby Woo – A klasszikus vörös rúzs

MACximal Silky Matte Lipstick Ruby Woo árnyalat, 10 100 Ft

Forrás: maccosmetics.hu

Ha egyetlen rúzst kéne választanunk egy lakatlan szigetre, akkor ez lenne az. A MACximal Silky Matte Lipstick Ruby minden, amit egy ikonikus piros rúzstól vársz: matt finish, csókálló állag, és az a bizonyos Ferrari-piros hatás. Percenként több darabot adnak el belőle világszerte, nem véletlenül.

Fun fact: Rihanna, Taylor Swift és Rita Ora is ezt használja. Hát kell ennél több?

2. Dior 999 – A piros rúzs, ami sosem megy ki a divatból

DIOR Rouge 999 árnyalt, 17 990 Ft

Forrás: Notino

A Dior Rouge Dior 999 a tökéletes egyensúly a hideg piros és meleg piros között, így szinte mindenkinek jól áll. Ez a legjobb vörös rúzs azoknak, akik elegáns sminket keresnek, ami egyenesen a vörös szőnyegre való.

Extra: Amerikában óránként eladnak belőle egyet. Ez már több, mint smink, ez státusz.

3. Chanel Pirate – A sötétebb, drámaibb klasszikus

Chanel ROUGE ALLURE Pirate 99 árnyalat, 17 500 Ft

Forrás: chanel.com

A Chanel Rouge Allure Pirate mélyebb, kicsit bordósabb árnyalat, amitől az egész smink szofisztikáltabb lesz. Egy korty pezsgő, egy kis füstös szem és ez a rúzs. Et voilà.

4. Charlotte Tilbury Pillow Talk – A nude rúzs, ami mindenkinek jól áll

Charlotte Tilbury Pillow Talk Matte Revolution 23 960 Ft

Forrás: Notino

Ha létezik univerzálisan működő nude matt rúzs, akkor ez az. A Pillow Talk rózsás nude árnyalata úgy olvad bele az ajkakba, hogy az szinte már bűn. Természetes, mégis szexi és nem véletlenül ez a legjobb nude rúzs a sminkesek szerint.