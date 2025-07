Nicole Kidman elárulta szépségtitkait — Nem csoda, hogy mindig ragyog a színésznő

Interjút adott Nicole Kidman annak apropóján, hogy globális nagykövete lett az egyik legnagyobb francia luxusszépségmárkának. Sminkese évek óta ezt használja minden forgatáson, így amikor megkeresték, képviselné-e a márkát, boldogan mondott igent. De nem ezen múlt és múlik Nicole Kidman mindig hibátlan megjelenése és nyugodt, kedves kisugárzása. A színésznő elmondta, minek köszönheti a ragyogását.

Nicole Kidman mindig ragyog

Forrás: AFP

A külső ragyogás titka Nicole Kidman szerint

Nicole Kidman elárulta, mi az, amit, ha tehetné, biztosan megköszönne neki a bőre, és mi az, amiben segítséget kérne. Biztosan hálás azért, hogy a színésznő kitartó fényvédőhasználó, mindig, minden körülmények között tesz az arcára és a testére fényvédőt. Szereti az olyan olajokat, amelyek könnyedek, nem tömítik el a pórusokat. Ám a bőre egész biztosan szívesen üzenne neki, hogy „Nicole, aludj többet és ne felejts el inni” — árulta el a színésznő, aki szerint az, amit ő időnként elfelejt, a folyadékbevitel a bőrének kulcsfontosságú.

Nicole Kidman belső ragyogásának titka

Az 58 éves színésznő azt is elárulta, mi adja belső fényét. „Ez azzal kezdődik, hogy olyan dolgokat teszek, amelyek megerősítik az önbizalmamat. Amikor tizenéves voltam és a húszas éveim elején jártam, nekem is fontos volt, de most, hogy tizenéves lányokat nevelek, rájöttem, hogy tényleg mennyire fontos más nőket is megerősíteni, és hogy amikor megerősíted magad, az a fajta belső önbizalom valóban megmutatkozik, és számomra ez nagyon szép” – osztotta meg az érzéseit Nicole, aki szerint a mosolygásnál semmi nem emeli fel jobban az embert, még akkor is jó hatással van a mosolygás, amikor semmi nem indokolja, sőt!

A mosolygáson túl az ölelést tartja még kulcsfontosságúnak.

„Kérek egy ölelést. Meditálok, imádkozom. Hatalmas baráti támogatói köröm van. És mivel apám pszichológus, rengeteget kutattam az emberi elmét, szóval nagy híve vagyok a légzésgyakorlatoknak is. Az ilyen dolgok apró eszközök, amelyeket beépíthetsz az eszköztáradba, és segíthetnek abban, hogy a nap folyamán a legjobb lehess” — magyarázta Nicole Kidman, aki azt is elárulta, hogy mostanában hot jógára jár, ahol 40 fokban végzik a jógagyakorlatokat, és ahova a lányai is vele mennek.