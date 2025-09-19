Toasty makeup, az igazi bronzálom — Hozd vissza a nyarat a legnépszerűbb TikTok-sminktrenddel

Mostanra a szépségipar és a divatvilág is TikTok-trendekre és virális videókra alapozza a legnagyobb trendjeit. Ez most sincs másképp, hiszen a TikTokon felkapott toasty makeup kifejezésből egy egész sminktrend nőtte ki magát. Ma már olyan nagy sztárok is gyakran választják, mint Jennifer Lopez vagy Emily Ratajowski, különösen ha vörös szőnyegről van szó!

Emily Ratajowski és a Toasty Makeup sminktrend

Forrás: Patrick McMullan

A toasty, vagy magyarul pirított smink lényegét a nude, a barnás tónusok, a bronzosító és highlighter hangsúlyos használata alkotja. Vékony vonal választja el a napbarnított, bronz csillogást és a leizzadt, elfolyt kinézetű sminket, de szerencsére most megtanulhatod a legjobb sminktitkokat. Ez vlt 2025 nyarának legnagyobb sminktrendje , ami bár már szeptember második felében járunk, továbbra is uralja a TikTokot. A következő a 6 egyszerű lépéssel te is könnyen csatlakozhatsz a trendhez, amelyet Andrew Denton, a világsztárok sminkmestere így jellemzett:

„Ez a trend a tónusok egységességéről szól – mélybarna, égett narancs, rozsdás vörös –, arról, ahogy a bőrön vonzó melegséget teremt”.

„Sok híresség kedvence, ez a look az egzotikus nyári glamour megtestesítője, amelyből sugárzik a "dögös csaj-energia”

Toasty sminktrend 6 lépésben

Készíts egy csillogó, bronzos alapot: válassz egy hidratáló arckrémet vagy primert, a lényeg, hogy jól felszívódjon, hogy elkerüld a későbbi elfolyást. Ha extrán bronzos hatást keresel, akkor adj egy kis bronzcseppet vagy folyékony bronzosítót a krémhez és úgy vidd fel. A friss hatásért használj egy-két árnyalattal világosabb korrektort a szemzugod környékén. A pirosító és bronzosító felvitele vitathatatlanul a legfontosabb lépés. Denton szerint itt is olyan árnyalatokat kell választani, amelyek jól illeszkednek egymáshoz: mélyebb bőrszínhez rézszínű bronzosítót és téglaszínű pirosítót, világosabb bőrszínhez rozsdás bronzosítót és barack színű pirosítót. Ha nem lehet megkülönböztetni, hol végződik a bronzosító és hol kezdődik a pirosító, akkor jól csinálod. Nyugodtan használj gyöngyházfényű highlightert, de csak mértékkel. Például próbálj ki egy kis mennyiséget felvinni az orrnyergedre és a szemed belső sarkára. Krémes, könnyen elvegyíthető szemhéjsmink. A folyékony szemhéjfestékek vagy szemhéjfesték-ceruzák lesznek a legjobb termékek ebben a sminkben, mert rétegezhetők, így homályos, akvarellszerű hatást érhetünk el velük, mélységet adva a tekintetnek anélkül, hogy az túlzottan hangsúlyos lenne. A barna és burgundi szemceruza és szempillaspirál tökéletes ehhez a sminkhez. Mivel a meleg tónusú sminknek nincsenek tiszta, éles vonalai, ezért a puha, tollszerű szemöldök illik hozzá. Egyszerűen fésüld fel őket egy átlátszó géllel, és ha szükséges, töltsd ki a hiányzó részeket egy kis ceruzával. A klasszikus ajakkontúr-ceruza és szájfény kombó! A szemfestéshez hasonlóan az ajkakat is kedved szerint díszítheted. Bár ez talán nem a legjobb alkalom a merész vörös vagy a tökéletesen kihúzott matt rúzsra. A diffúz, természetes megjelenés a legfontosabb, ezért válassz olyan semleges színeket, amelyek illeszkednek a többi meleg tónusú sminkhez. Használj egy gazdagabb árnyalatú kontúrceruzát az ajkak közepén, satírozd el az ujjaddal, majd keverd össze az egészet egy az ajakszínedhez illő kontúrceruzával.

Még Hailey Bieber is csatlakozott a sminktrendhez, és nemrégiben egy „toasty glam” tutorialt tett közzé a TikTokon. Bieber profi tippje: a termékeket csak az ujjhegyeiddel vidd fel, hogy igazán elérd azt a „megolvadt” sminkhatást. Mivel a toasty smink a természetes stílust hangsúlyozza (plusz csak az ujjhegyekkel való felvitelt), könnyebb elérni, mint azt gondolnád. Általános szabályként legyen a megjelenés monokromatikus – maradj ugyanazon két-három árnyalaton belül. Denton a következőt ajánlja: „A toasty smink a tónusokról szól. Az összes tónust ugyanabban a meleg színcsaládban kell tartani. A szemeket, az ajkakat vagy mindkettőt a saját ízlésed szerint emeld ki, de ügyelj arra, hogy az összes árnyalat harmonizáljon egymással”.