Toasty makeup, az igazi bronzálom — Hozd vissza a nyarat a legnépszerűbb TikTok-sminktrenddel

Mostanra a szépségipar és a divatvilág is TikTok-trendekre és virális videókra alapozza a legnagyobb trendjeit. Ez most sincs másképp, hiszen a TikTokon felkapott toasty makeup kifejezésből egy egész sminktrend nőtte ki magát. Ma már olyan nagy sztárok is gyakran választják, mint Jennifer Lopez vagy Emily Ratajowski, különösen ha vörös szőnyegről van szó!
A toasty, vagy magyarul pirított smink lényegét a nude, a barnás tónusok, a bronzosító és highlighter hangsúlyos használata alkotja. Vékony vonal választja el a napbarnított, bronz csillogást és a leizzadt, elfolyt kinézetű sminket, de szerencsére most megtanulhatod a legjobb sminktitkokat. Ez vlt 2025 nyarának legnagyobb sminktrendje , ami bár már szeptember második felében járunk, továbbra is uralja a TikTokot. A következő a 6 egyszerű lépéssel te is könnyen csatlakozhatsz a trendhez, amelyet Andrew Denton, a világsztárok sminkmestere így jellemzett:
„Ez a trend a tónusok egységességéről szól – mélybarna, égett narancs, rozsdás vörös –, arról, ahogy a bőrön vonzó melegséget teremt”.
„Sok híresség kedvence, ez a look az egzotikus nyári glamour megtestesítője, amelyből sugárzik a "dögös csaj-energia”
Még Hailey Bieber is csatlakozott a sminktrendhez, és nemrégiben egy „toasty glam” tutorialt tett közzé a TikTokon. Bieber profi tippje: a termékeket csak az ujjhegyeiddel vidd fel, hogy igazán elérd azt a „megolvadt” sminkhatást. Mivel a toasty smink a természetes stílust hangsúlyozza (plusz csak az ujjhegyekkel való felvitelt), könnyebb elérni, mint azt gondolnád. Általános szabályként legyen a megjelenés monokromatikus – maradj ugyanazon két-három árnyalaton belül. Denton a következőt ajánlja: „A toasty smink a tónusokról szól. Az összes tónust ugyanabban a meleg színcsaládban kell tartani. A szemeket, az ajkakat vagy mindkettőt a saját ízlésed szerint emeld ki, de ügyelj arra, hogy az összes árnyalat harmonizáljon egymással”.
