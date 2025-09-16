Wednesday, Morticia vagy Enid? — Így készítsd el a Nevermore Akadémia lányainak ikonikus sminkjeit

Míg Wednesday Addams a sötétség összes valójában ragyog, Morticia a klasszikus femme fatale-t testesíti meg, addig Enid szivárványt hoz a borús akadémiára. Most pedig lépésről lépésre bemutatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy a kedvenc karaktereid bőrébe bújhass a hétköznapokban vagy akár egy menő halloweeni buliban.
Szemek: A mozgószemhéjra vigyél fel hamuszürke vagy hidegbarnás árnyalatú szemhéjpúdert, de arra figyelj, hogy ne vidd túlzásba, maradjon természetes hatású. Következő lépésként húzd ki szemceruzával a szempillatöved, és egy ecset vagy fültisztító pálcika segítségével mosd el, hogy füstös hatást nyerj.
Arra figyelj, hogy a tust ne húzd cicásra, mert Wednesday sminkje mindig szigorú és komor!
Arc: Tudom, hogy most a pirosítók hatalmasat mennek, de azért azt valljuk be, hogy Wednesday előbb ölelne meg egy szivárványt, minthogy az arcára kenje. Maradj a porcelános hatásnál, és miután felvitted az alapozót és a korrektort, csak egy áttetsző púderrel emeld ki a T-vonalad, majd egy enyhe, szürkésbarnás színű bronzosítóval készítsd el a kontúrod.
Ajkak: Felejtsd el a szájkontúrceruzákat, a szájfényeket és az erős rúzsokat! Mindössze egy színezett balzsamra vagy egy ajakolajra lesz szükséged, ami ad egy kis színt az ajkaidnak, mégsem helyezi rá a hangsúlyt.
Szemek: Az első évadhoz képest kicsit lágyítottak Morticia szemsminkjén, így neked sem lesz túl sok dologra szükséged hozzá. Azt azért ne felejtsd el, hogy az anyukánál a hangsúly az ajkakon van, így a szem mindig legyen visszafogottabb! Egy nude vagy bézs szemhéjpúderrel menj végig a mozgószemhéjakon, majd húzz egy vékony fekete tusvonalat, aminek a végét kicsit meghosszabbíthatod, hiszen így érheted el az igazi erős női tekintetet.
Arc: Morticia a kontúrok igazi királynője, így erre neked is érdemes fokozottan odafigyelned. Húzz egy vékony vonalat a füledtől egészen a szád sarkáig és az orrod széleire, majd óvatosan dolgozd el ecsettel, hogy természetesebb hatása legyen. Ez keskenyíti az arcod, aminek köszönhetően elérheted a karakter csontosságát! A highlighterrel pedig nagyon finoman bánj, egy pici is elég belőle.
Ajkak: Ez az igazi fegyver, amivel hódítani fogsz! Elsőként vigyél fel primert a szádra, majd húzd körbe egy barna szájceruzával, végül utolsó lépésként vidd fel a bordó rúzst.
Extra tipp: a felső ajak közepén húzd az ívet élesebbre, hogy a femme fatale elnevezés ne legyen hiábavaló!
Szemek: Válassz ki minél több színű szemhéjpúdert, és bátran vidd fel egymás mellé egy lapos ecsettel a mozgószemhéjra. Extrának vigyél fel a szemed sarkába egy kis csillámot, majd picit satírozd el, hogy az egész egységes legyen.
Arc: Ha már Wednesday kihagyta a pirosítót, akkor most itt bepótolhatod a használatát! Enid imádja az üde, rózsás színeket az arcán, így te se sajnáld használni! Természetesen a highlighter sem maradhat ki nála, hogy minél fényesebb legyen a megjelenése, így rakj abból is bátran az arcra, az orra, de még a szemhéj külső részeire is!
Ajkak: Ezt egyáltalán nem kell túlzásba vinned: egy rózsaszínes árnyalatú szájfény tökéletes választás lehet.
Enid nem lenne önmaga az ezerszínűre festett körmei nélkül, így ha már a bőrébe szeretnél bújni, akkor ezt se hagyd ki!
