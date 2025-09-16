Wednesday, Morticia vagy Enid? — Így készítsd el a Nevermore Akadémia lányainak ikonikus sminkjeit

Míg Wednesday Addams a sötétség összes valójában ragyog, Morticia a klasszikus femme fatale-t testesíti meg, addig Enid szivárványt hoz a borús akadémiára. Most pedig lépésről lépésre bemutatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy a kedvenc karaktereid bőrébe bújhass a hétköznapokban vagy akár egy menő halloweeni buliban.

Te is kíváncsi vagy, hogyan készítheted el a Wednesday-karakterek ikonikus sminkjeit?

Forrás: Netflix

Wednesday Addams – A gótikus minimalizmus koronázatlan királynője

Szemek: A mozgószemhéjra vigyél fel hamuszürke vagy hidegbarnás árnyalatú szemhéjpúdert, de arra figyelj, hogy ne vidd túlzásba, maradjon természetes hatású. Következő lépésként húzd ki szemceruzával a szempillatöved, és egy ecset vagy fültisztító pálcika segítségével mosd el, hogy füstös hatást nyerj.

Arra figyelj, hogy a tust ne húzd cicásra, mert Wednesday sminkje mindig szigorú és komor!

Arc: Tudom, hogy most a pirosítók hatalmasat mennek, de azért azt valljuk be, hogy Wednesday előbb ölelne meg egy szivárványt, minthogy az arcára kenje. Maradj a porcelános hatásnál, és miután felvitted az alapozót és a korrektort, csak egy áttetsző púderrel emeld ki a T-vonalad, majd egy enyhe, szürkésbarnás színű bronzosítóval készítsd el a kontúrod.

Ajkak: Felejtsd el a szájkontúrceruzákat, a szájfényeket és az erős rúzsokat! Mindössze egy színezett balzsamra vagy egy ajakolajra lesz szükséged, ami ad egy kis színt az ajkaidnak, mégsem helyezi rá a hangsúlyt.

Wednesday a zord visszafogottság híve

Forrás: Netflix

Morticia Addams – Életre kel az igazi femme fatale

Szemek: Az első évadhoz képest kicsit lágyítottak Morticia szemsminkjén, így neked sem lesz túl sok dologra szükséged hozzá. Azt azért ne felejtsd el, hogy az anyukánál a hangsúly az ajkakon van, így a szem mindig legyen visszafogottabb! Egy nude vagy bézs szemhéjpúderrel menj végig a mozgószemhéjakon, majd húzz egy vékony fekete tusvonalat, aminek a végét kicsit meghosszabbíthatod, hiszen így érheted el az igazi erős női tekintetet.

Arc: Morticia a kontúrok igazi királynője, így erre neked is érdemes fokozottan odafigyelned. Húzz egy vékony vonalat a füledtől egészen a szád sarkáig és az orrod széleire, majd óvatosan dolgozd el ecsettel, hogy természetesebb hatása legyen. Ez keskenyíti az arcod, aminek köszönhetően elérheted a karakter csontosságát! A highlighterrel pedig nagyon finoman bánj, egy pici is elég belőle.