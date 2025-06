Ez a szépségápolási trend illik a csillagjegyedhez – Te kipróbálnád?

A személyiséged, a gondolkodásmódod és még a divat és szépségtrendek iránti viszonyod is a csillagokban rejlik. Ha mindig kíváncsi voltál, milyen mélységig ismerheted meg magad az asztrológián keresztül, akkor ez a cikk neked szól. A csillagjegyed elárulhatja, milyen szépségtrend felé húzol a legjobban és talán azt is, mi válik be számodra a leginkább!

Szépségtrendek és csillagjegyek!

Forrás: Getty Image

Íme a 12 csillagjegy és a hozzájuk illő szépségápolási trend

Kos

Az idei metálfényű smink téged jellemez, hiszen lehengerlő, energikus, tehát pont olyan mint te! Egy erőteljes bronz vagy ezüst szemhéj teljes fényt adhat a megjelenésednek. Vigyél egy kis metálos csillogást a szürke hétköznapokba!

Bika

Luxushatású természetes bőrápolás. Ha van jegy, aki a szépségápolás alfája és ómegája, az a bika. A bika a Vénusz bolygó által uralt jegy, így kifejezetten imád mindent, ami kényeztetés, szépség és természetes. A letisztul prémium, a luxusélményt nyújtó arcápolás a te asztalod!

Ikrek

Ha ikrek, akkor változás! Hozzád a kozmetikai kezelések illenek igazán, imádod a grandiózus átváltozásokat, amiket leginkább szakemberrel érhetsz el. Gyakran változtatod az esztétikád és a külsőd, de a szépségápolásban nem kockáztatsz.

Rák

A Rák nő érzékeny, finom és természetes, éppen ezért a visszafogott, tiszta sminktrend tökéletesen illik hozzá. Egy kis highlighter, hidratált bőr, és egy leheletnyi szájfény: ez vagy igazán te.

Oroszlán

Ha van jegy, aki tökéletesen átveszi a füstös szemek és egy meghatározó tusvonal esztétikáját, az az oroszlán. Az oroszlán nő imádja a figyelmet és minden tekintet rá is szegeződik, ezért egy hangsúlyos szempilla és tusvonal kombó a tökéletes smink számodra.

Szűz

A szűz nő végtelenségig precíz és igényes, így hozzá egy 10 lépcsős, szigorú szépségrutin illik, amit minden nap elvégezhet és, ami rengeteg komoly szérumot tartalmaz és komplett gua sha rutint. A szűz jegy nem játszadozni jött, hanem nyerni!

Mérleg

A mérleg nő szintén a Vénusz bolygó jegye, így imádják a szépséget, a sminkeket, így hozzá egy alapos, pirosító központú smink illik, mondjuk a Kylie Jenner által kedvelt Tomato girl smink, amiről itt olvashatsz bővebben.

Skorpió

Intenzív, érzéki és titokzatos. Így a skorpió nőhöz a mély tónusok, erős kontúrok, hangsúlyos ajkak illenek. Számodra a Mob wife esztétika a tökéletes inspiráció. Neked nem kell visszafognod magad a sminkelés terén, mert te tudod, hogyan kell egy maxi sminket hordani.

Nyilas

A kalandvágyó nyilashoz a lusta lány szépségrutin illik leginkább, erről a trendről itt olvashatsz bővebben. Neked nincs időd órákat készülődni, imádod a praktikákat és a hosszan tartó kezeléseket. A szépséged okos befektetésekről szól, mintsem erőlködésről.

Bak

Kevesen tudnak egy mély piros rúzst úgy viselni, mint te. Tekintélyt parancsoló és igazi Femme Fatale szépségtrend illik hozzád. A hangsúly legyen a kontúron és a szádon és mellőzd a pirosító használatát.

Vízöntő

Imádod a szokatlanságot és a változást, így hozzád a furcsa, de hatásos szépségápolási trendek illenek. Arcmaszkok, fogfehérítő praktikák és hajnövesztő szérumok. Te minden trendnek adsz egy esélyt, ezért pontosan tudod, mi válik be számodra.

Halak

Hozzád a finom fényű sminkek és a teljesen természetes look illik igazán. A hidratáló szájfény és a highlihter a legjobb barátod. Tegyél egy kis fehéres csillogást a szemzugodba, így extrázhatod fel a természetes tekintetedet.