Így ints búcsút a bőröd legbosszantóbb lakótársának: 5 tuti termék szőrbenövés ellen

Shutterstock - Anton Vierietin
testápolás szőrbenövés szőrtelenítés
Nagy Kata
2025.09.12.
A benőtt szőrszál olyan, mint az a kellemetlen rokon a családi rendezvényeken – mindig akkor bukkan fel, amikor a legkevésbé várod. De ne aggódj, megmutatjuk, hogyan tartsd távol örökre a szőrbenövést!

A szőrbenövésre nem kell semmilyen csodakrém, csupán pár megfontolt stratégiai lépés, ami egy életre eltünteti a gyulladt pöttyöket. 

Nő a kádban megelőzi a szőrbenövést
Egy jó szőrtelenítési rutinnal megelőzhető a kellemetlen szőrbenövés. 
Forrás: Shutterstock

5 tesztelt termék szőrbenövés ellen

Ha van valami, amit a hátunk közepére sem kívánunk, az a szőrtelenítéssel járó véget nem érő procedúra, amit a rövid szoknyák és nadrágok miatt kénytelenek vagyunk napról napra elvégezni. 

Nem elég, hogy folyamatosan kordában kell tartanunk a növekvő pihéket, még a saját testünk is ellenünk fordul, és fájdalmas, gyulladt szőrbenövéseket produkál, amelyek szerencsére még csúnyák is. 

De nyugi: nem kell, hogy így legyen! Mutatunk 5 terméket, amivel egy életre elfelejtheted ezeket a bosszantó kis csúfságokat. 

1. Testradír 

testradír
Ziaja mangós testradír 4 290 Ft
Forrás: www.douglas.hu

Ha szőrbenövésről van szó, radírozz, mintha az életed múlna rajta, mert így tudod eltávolítani az elhalt hámsejteket és felgyülemlett faggyút, ami a szőrbenövések egyik melegágya. 

2. Testápoló

testápoló
The ordinary mélyhidratáló testápoló tej 7 540 Ft 
Forrás: www.notino.hu

A száraz bőr hajlamosabb szőrbenövést produkálni, mivel a szőrszál nehezebben tud kibújni alóla, mint az avokádómagod a földből, amit két éve próbálsz kicsíráztatni. Éppen ezért használj tápanyagban gazdag, mélyhidratáló testápolót, lehetőleg minden este. 

3. Hámlasztó tonik

hámlasztó tonik
Revox glikolsavas tonik 3 999 Ft
Forrás: www.dm.hu

A szőrbenövés kezelése során elengedhetetlen a glikolsavas termékek használata, ugyanis rendszeres alkalmazással segít megakadályozni a szőrszálak elakadását a bőrben. 

4. Borotvagél 

borotvagél
   Vichy borotvagél érzékeny bőrre             6 543 Ft   
Forrás: www.ekozmetika.hu

Fontos, hogy kifejezetten érzékeny bőrre való borotvagélt használj, hiszen így megelőzheted a gyulladást és egyben a kiszáradást is. 

5. Borotva 

borotva
Venus borotva 5 999 Ft
Forrás: www.kifli.hu

Szőrtelenítésnél használj olyan borotvát, ami gyengéden távolítja el a nem kívánatos szálakat és géllel teszi puhává a bőrödet. 

