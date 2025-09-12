Így ints búcsút a bőröd legbosszantóbb lakótársának: 5 tuti termék szőrbenövés ellen

A szőrbenövésre nem kell semmilyen csodakrém, csupán pár megfontolt stratégiai lépés, ami egy életre eltünteti a gyulladt pöttyöket.

Egy jó szőrtelenítési rutinnal megelőzhető a kellemetlen szőrbenövés.

Forrás: Shutterstock

5 tesztelt termék szőrbenövés ellen

Ha van valami, amit a hátunk közepére sem kívánunk, az a szőrtelenítéssel járó véget nem érő procedúra, amit a rövid szoknyák és nadrágok miatt kénytelenek vagyunk napról napra elvégezni.

Nem elég, hogy folyamatosan kordában kell tartanunk a növekvő pihéket, még a saját testünk is ellenünk fordul, és fájdalmas, gyulladt szőrbenövéseket produkál, amelyek szerencsére még csúnyák is.

De nyugi: nem kell, hogy így legyen! Mutatunk 5 terméket, amivel egy életre elfelejtheted ezeket a bosszantó kis csúfságokat.

1. Testradír

Ziaja mangós testradír 4 290 Ft

Forrás: www.douglas.hu

Ha szőrbenövésről van szó, radírozz, mintha az életed múlna rajta, mert így tudod eltávolítani az elhalt hámsejteket és felgyülemlett faggyút, ami a szőrbenövések egyik melegágya.

2. Testápoló

The ordinary mélyhidratáló testápoló tej 7 540 Ft

Forrás: www.notino.hu

A száraz bőr hajlamosabb szőrbenövést produkálni, mivel a szőrszál nehezebben tud kibújni alóla, mint az avokádómagod a földből, amit két éve próbálsz kicsíráztatni. Éppen ezért használj tápanyagban gazdag, mélyhidratáló testápolót, lehetőleg minden este.

3. Hámlasztó tonik

Revox glikolsavas tonik 3 999 Ft

Forrás: www.dm.hu

A szőrbenövés kezelése során elengedhetetlen a glikolsavas termékek használata, ugyanis rendszeres alkalmazással segít megakadályozni a szőrszálak elakadását a bőrben.

4. Borotvagél

Vichy borotvagél érzékeny bőrre 6 543 Ft

Forrás: www.ekozmetika.hu

Fontos, hogy kifejezetten érzékeny bőrre való borotvagélt használj, hiszen így megelőzheted a gyulladást és egyben a kiszáradást is.

5. Borotva

Venus borotva 5 999 Ft

Forrás: www.kifli.hu

Szőrtelenítésnél használj olyan borotvát, ami gyengéden távolítja el a nem kívánatos szálakat és géllel teszi puhává a bőrödet.