Így ints búcsút a bőröd legbosszantóbb lakótársának: 5 tuti termék szőrbenövés ellen

A szőrbenövésre nem kell semmilyen csodakrém, csupán pár megfontolt stratégiai lépés, ami egy életre eltünteti a gyulladt pöttyöket.
Ha van valami, amit a hátunk közepére sem kívánunk, az a szőrtelenítéssel járó véget nem érő procedúra, amit a rövid szoknyák és nadrágok miatt kénytelenek vagyunk napról napra elvégezni.
Nem elég, hogy folyamatosan kordában kell tartanunk a növekvő pihéket, még a saját testünk is ellenünk fordul, és fájdalmas, gyulladt szőrbenövéseket produkál, amelyek szerencsére még csúnyák is.
De nyugi: nem kell, hogy így legyen! Mutatunk 5 terméket, amivel egy életre elfelejtheted ezeket a bosszantó kis csúfságokat.
Ha szőrbenövésről van szó, radírozz, mintha az életed múlna rajta, mert így tudod eltávolítani az elhalt hámsejteket és felgyülemlett faggyút, ami a szőrbenövések egyik melegágya.
A száraz bőr hajlamosabb szőrbenövést produkálni, mivel a szőrszál nehezebben tud kibújni alóla, mint az avokádómagod a földből, amit két éve próbálsz kicsíráztatni. Éppen ezért használj tápanyagban gazdag, mélyhidratáló testápolót, lehetőleg minden este.
A szőrbenövés kezelése során elengedhetetlen a glikolsavas termékek használata, ugyanis rendszeres alkalmazással segít megakadályozni a szőrszálak elakadását a bőrben.
Fontos, hogy kifejezetten érzékeny bőrre való borotvagélt használj, hiszen így megelőzheted a gyulladást és egyben a kiszáradást is.
Szőrtelenítésnél használj olyan borotvát, ami gyengéden távolítja el a nem kívánatos szálakat és géllel teszi puhává a bőrödet.
