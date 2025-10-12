Itt a TikTok legújabb trendje, a szégyenlőslány-smink

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Szégyenlős vagy? Most elég ha a sminked az! A BeautyTok legújabb trendje a shy girl vagyis szégyenlős lány make-up. Nézd meg, hogyan áll össze ez a rózsaszín, nőies és végtelenül bájos smink!

Azok az apróságok, amelyeket esetleg nem szeretsz magadban, például, hogy táskásak a szemeid, esetleg szeplős vagy, most trendingelnek a TikTokon. A legújabb, a shy girl make-up, azaz a szégyenlőslány-smink miatt mostantól az is trendi, ha három árnyalattal sötétebbé válsz, amikor kínosan érzed magad.

shy girl make-up, pirosító smink
Shy Girl make-up trend a Tiktokról
Forrás: TikTok

A TikTok szépségápolási oldala, a BeautyTok  folyamatosan új trendekkel szolgál. Egy-két videó és egy furcsa nevű trend milliós nézettséget kapva, az egész világon elterjed. Míg a kipirult arcod egykor arra késztetett, hogy elrejtőzz, a „félénk lány” sminktrend arra ösztönöz, hogy add át magad neki. A trend legnagyobb inspirációs alakjai Sabrina Carpenter és Hailey Bieber, akiknek védjegyükké vált a rózsás orca. 

„Az egész arról szól, hogy megteremtsük azt a szuper nőies, édes, lágy rózsaszín ragyogást, mintha éppen most kaptak volna el egy aranyos pillanatban, és elpirulnál” – mondja Sophie Haig, a Los Angeles-i mestersminkes.

@annemkortright Just a girl… and her blush 💕 Soft Focus meets summer glow with the dreamiest pink from @ILIA Beauty #iliabeauty #iliapartner @sephora ♬ original sound - Anne Marie

Shy girl make-up, avagy a szégyenlőslány-smink

A félénk lány sminktrend friss, ragyogó bőrrel, alig látható alapozóval és finom ajakkal hódít, de a show igazi sztárja a rózsás arc. Azért lett szuper népszerű, mert friss, fiatalos, könnyen elkészíthető és bármilyen alkalomra viselhető. Készítsd el a szokásos sminkalapodat, használj egy színezett arckrémet vagy egy enyhe fedésű alapozót. A trend lényege, hogy természetesnek és könnyednek hasson. 

A shy girl trend kulcsa a megfelelő ecset használata. Egy puha, bolyhos pirosítóecsetre lesz szükséged, azzal vidd fel a pirosítót az arcformádnak megfelelően. Használhatsz egy keveset a halántékra, a szemöldök sarkára vagy az orrodra is. A bársonyosan préselt púder beleolvad a bőrbe és elmosódott pírt ad, amely felépíthető, mégis súlytalan. A fényes dimenzió érdekében használj highlightert is az arccsontodon. A pirosító azért nagyon jó sminkfajta, mert könnyen építhető, ha az első körös felvitel után úgy érzed, még több pigmentet szeretnél, megismételheted a felvitelt kétszer vagy háromszor is. A megjelenés maximalizálása érdekében párosítsd monokróm csillogással, ugyanazt az árnyalatot használd az ajkaidra és szemhéjadra is. A sminktrend befejezéseként használj rózsaszín szájfényt a friss, fiatalos megjelenésért. 

