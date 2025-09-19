Ballerina Cappuccina smink: ismerkedj meg a TikTok legújabb trendjével

Az aktuális sminktrendek, alkalmazási trükkök és praktikák először mindig TikTokon futnak fel. A globális trendeket mindig a közösségi média diktálja. Most az olasz kávé került a reflektorfénybe, és csupán pár nap leforgása alatt milliós nézettségű sminkvideók készültek a különböző karakterekre. Ismerkedj meg te is az új sminkőrülettel!
A közösségi médiában hihetetlen népszerűségnek örvendenek az AI generálta képek és videók. Lehet, hogy már te is találkoztál beszélő macskákkal, hörcsögökkel illetve félig ember, félig állat karakterekkel. A karakterek általában félállatok vagy emberek, fél mindennapi tárgyak, amelyek hétköznapi dolgokat csinálnak. Köztük van Ballerina Cappuccina és Espresso Signora is. Az előbbi szó szerint egy balerina, akinek a feje egy cappuccino-csésze, míg az utóbbi egy fekete ruhás nő, akinek a feje egy kávéscsésze, és természetesen ezek a kávékarakterek saját szépségtrendeket is indítottak el.
Ballerina Cappuccina egy ragyogó szemű táncosnő, aki mindig rózsaszín tütüben táncol, szépsége és stílusa pedig tiszta ballerinacore. A TikToker @hayleybuix romantikus hangulatú sminkkel mutatta be a karaktert, csillogó világos rózsaszín szemhéjfestékkel, rózsás pirosítóval, lágy szemhéjfestékkel és fényes ajkakkal. Haját szoros balerina kontyba tűzte, amelyet rózsaszín masni díszített. A @charlottelooks felhasználó hasonló Ballerina Cappuccina-stílusú sminket osztott meg, rózsás pigmentekkel és babaszerű szempillákkal.
Espresso Signora a két kávékarakter közül a sötétebb, rejtélyesebb figura. Gyakran homlokráncolva, cigarettával a kezében ül keresztbe tett lábakkal, fekete ruhában, kesztyűben és hálós harisnyában. Érthető tehát, hogy sminkje sötét és vámpíros. Videójában @minaamouse016 tisztázza: „Ez nem maffiafeleség-smink – ez Espresso Signora smink.” Matt arcbőr, hangsúlyos arccsont, sötét, kifejező szemöldök, füstös barna szemhéjfesték és kávészínű rúzs. Alapvetően ez az „espresso smink” trend.
Az elmúlt évben egyre több étel, ital inspirálta szépségtrendet láthattunk, gondolj csak a matcha manikűrre, a latte makeup-ra, a csokoládé műkörmökre vagy tomato girl sminktrendre. Ezek mind ötvözik a szépségipart a hétköznapi kedvenceinkkel. Ebből is látszik, hogy a beautyguruk számára minden inspiráló lehet.
