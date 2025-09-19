Ballerina Cappuccina smink: ismerkedj meg a TikTok legújabb trendjével

Az aktuális sminktrendek, alkalmazási trükkök és praktikák először mindig TikTokon futnak fel. A globális trendeket mindig a közösségi média diktálja. Most az olasz kávé került a reflektorfénybe, és csupán pár nap leforgása alatt milliós nézettségű sminkvideók készültek a különböző karakterekre. Ismerkedj meg te is az új sminkőrülettel!

Új virális sminktrend a TikTokról

Forrás: Getty Image

Ismerkedj meg Ballerina Cappuccina és Espresso Signora sminktrendjével

A közösségi médiában hihetetlen népszerűségnek örvendenek az AI generálta képek és videók. Lehet, hogy már te is találkoztál beszélő macskákkal, hörcsögökkel illetve félig ember, félig állat karakterekkel. A karakterek általában félállatok vagy emberek, fél mindennapi tárgyak, amelyek hétköznapi dolgokat csinálnak. Köztük van Ballerina Cappuccina és Espresso Signora is. Az előbbi szó szerint egy balerina, akinek a feje egy cappuccino-csésze, míg az utóbbi egy fekete ruhás nő, akinek a feje egy kávéscsésze, és természetesen ezek a kávékarakterek saját szépségtrendeket is indítottak el.

Ballerina Cappuccina

Ballerina Cappuccina

Forrás: TikTok/@s.ophiegracee/TikTok/@hayleybuix

Ballerina Cappuccina egy ragyogó szemű táncosnő, aki mindig rózsaszín tütüben táncol, szépsége és stílusa pedig tiszta ballerinacore. A TikToker @hayleybuix romantikus hangulatú sminkkel mutatta be a karaktert, csillogó világos rózsaszín szemhéjfestékkel, rózsás pirosítóval, lágy szemhéjfestékkel és fényes ajkakkal. Haját szoros balerina kontyba tűzte, amelyet rózsaszín masni díszített. A @charlottelooks felhasználó hasonló Ballerina Cappuccina-stílusú sminket osztott meg, rózsás pigmentekkel és babaszerű szempillákkal.

Espresso Signora

Espresso Signora

Forrás: TikTok/@minaamouse016/ TikTok/@charlottelooks

Espresso Signora a két kávékarakter közül a sötétebb, rejtélyesebb figura. Gyakran homlokráncolva, cigarettával a kezében ül keresztbe tett lábakkal, fekete ruhában, kesztyűben és hálós harisnyában. Érthető tehát, hogy sminkje sötét és vámpíros. Videójában @minaamouse016 tisztázza: „Ez nem maffiafeleség-smink – ez Espresso Signora smink.” Matt arcbőr, hangsúlyos arccsont, sötét, kifejező szemöldök, füstös barna szemhéjfesték és kávészínű rúzs. Alapvetően ez az „espresso smink” trend.