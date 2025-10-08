A farmerkék makeup lesz az ősz abszolút kedvenc szemsminkje

A kék szemsmink nem új keletű dolog, de most egy új stílusban vált szuper népszerűvé. A farmerkék szemsmink egy sötét, elsatírozott makeup technika, ami nemcsak a vörös szőnyeget, de a Tiktokot is leuralta. Így készítheted el te is!

Így készítsd el a farmerkék makeupot

Forrás: Getty Images North America

A farmerkék makeup a legújabb mánia

A sminktrendek állandóan változnak és az új trendeket általában a Tiktok beauty közössége is felkapja. Ebben az esetben is így van: most is TikTok videók sora mutatja be, hogyan lehet tökéletesíteni az elmosódott, kékes, aurás szemsminket.

A farmersmink vagy denim makeup tulajdonképpen a kék szemceruza, a füstös szemek és a sötétkék szemhéjfesték szerelemgyereke. Egyszerre füstösen misztikus és vadítóan kék. Tökéletes lehet minden szemszín számára, ugyanis a sötét trend minden tekintetet kiemel majd.

Így készítsd el a farmer sminket