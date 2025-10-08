Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A farmerkék makeup lesz az ősz abszolút kedvenc szemsminkje

smink kék ősz
Az őszi sminktrendek egyik kedvence a farmerkék szemsmink lesz. A kékes, aurás makeup nagyon népszerű a sztárok, és a beautyguruk körében. Nézd meg, hogyan készítheted el te is!

A kék szemsmink nem új keletű dolog, de most egy új stílusban vált szuper népszerűvé. A farmerkék szemsmink egy sötét, elsatírozott makeup technika, ami nemcsak a vörös szőnyeget, de a Tiktokot is leuralta. Így készítheted el te is!

Így készítsd el a farmerkék makeupot
A farmerkék makeup a legújabb mánia

A sminktrendek állandóan változnak és az új trendeket általában a Tiktok beauty közössége is felkapja. Ebben az esetben is így van:  most is TikTok videók sora mutatja be, hogyan lehet tökéletesíteni az elmosódott, kékes, aurás szemsminket. 

A farmersmink vagy denim makeup tulajdonképpen a kék szemceruza, a füstös szemek és a sötétkék szemhéjfesték szerelemgyereke. Egyszerre füstösen misztikus és vadítóan kék. Tökéletes lehet minden szemszín számára, ugyanis a sötét trend minden tekintetet kiemel majd. 

Nézd meg a Tiktok videót róla!

@millieleer Denim eyes 🦋 #makeup #blueeyeshadow #denimeyes Products used: @Charlotte Tilbury Denim Dimension pallet @YSL Beauty Lines Liberated Liner @lorealparisuk ♬ Goth (Sped up + Reverb) - Sidewalks and Skeletons

Így készítsd el a farmer sminket

  • Készítsd el a szokásos sminkalapodat – amikor ilyen intenzív szemsminket csinálsz, fontos, hogy jó fedésű alapozót és korrektort használj. 
  • Először a fekete füstösséget kell elkészítened, ügyelj rá, hogy a szemhéjad közepe fedetlen maradjon, a feketeséget a szemed külső sarkában, mint egy tusvonalat kell satírozva felvinned. Ne aggódj, ha nagyon kusza, mert ennél a sminknél a tökéletlenség a lényeg.
  • Ha kész vagy a fekete részekkel, jöhet a sötétkék. Választhatsz metál csillogású mélykéket, királykék krémes szemhéjfestéket, de sima poros festéket is. Kend fel a szemhéjad közepére, és finoman dolgozd össze a két színt. Használj fekete szempillaspirált, és húzd ki a szemed a ragyogó tekintetért.

