Őszi parfümök 2025: ezekkel a füstös illatokkal szexi aurát hagysz majd magad után

Tedd félre a friss, virágos testpermeket, mert beköszöntött az ősz, és elhozta a mély, fűszeres és meleg jegyes parfümöket. Csak képzeld el a tobacco csípős illatát, amit kasmíros vaníliával és luxus pacsulival vegyítenek. Az őszi parfümök jellegzetessége olyan, mint az enyhén megégetett karamell, egyszerre édes és keserű, és ez a gazdagság teszi igazán ellenállhatatlanná. Elhoztuk a szezon legkedveltebb parfümjeit, amelyekkel szexi aurát hagysz majd magad után!

Itt az őszi parfümtrend: a füstös illatok!

Forrás: Getty Image

Évszak a bőrödön: őszi parfümök

Az szezon női parfümjei általánosan füstösebbek, mélyebbek és úgy burkolnak be, mint egy puha kasmír sál. Ha igazi őszi illatot keresel, a következő jegyekre kell figyelned!

Dohány: nem a cigaretta szúrós szagára kell gondolnod, hanem az édeskés, balzsamos dohánylevélre, ami elegáns és nosztalgikus jegynek számít. Gondolj a dohánykávé gőzölgő illatára!

Vanília: a puha, krémes édesség, amely ellenhangsúlyozza a füstösséget. Ez a jegy teszi ellenállhatatlanul nőiessé a kompozíciót.

Bőr és fa: meleg alap, ami tartósságot és mélységet ad minden illatnak. Gondolj a kandalló melletti borozgatásra!

Fűszerek: a fahéj, szegfűszeg vagy kardamom hozzák a frissen sült sütemények hangulatát. Ezek a fűszerek remek kiegészítői a fentieknek.

Új évszak, új parfüm! Az alábbiakat érdemes kipróbálnod.

1. Tom Ford Tobacco Vanille/douglas.hu - 66 190 Ft|2. RedD Temptation Tobacco 50 ML zara.com - 10.995 Ft|3. Maison Margiela Replica By the Fireplace/notino.hu - 25 580Ft |4. Van Py Rhum/parfumorult.hu - 44 900 Ft|5. Lattafa Khamrah Dukhan Eau de Parfum uniszex/brasty.hu - 13 890 Ft|6.Billie Eilish Eilish No. 2/notino.hu - 27 280Ft |7. Vegan Leather Jacket/lush.com - 14 500 Ft

A dohányfűszeres parfümök népszerűségének titka, hogy a dohány füstös maszkulin karakterét a lágy, édes, krémes illatjegyekkel helyezi kontrasztba. Az eredmény érzéki luxus, olyan mintha egy elegáns szivarszobában üldögélnél, miközben egy krémes sütemény sül a háttérben. Ezért sem csoda, hogy ezek az illatok minden évben előkerülnek a parfümrajongók polcairól. Ha még nem mersz teljesen a füstös hangulatra váltani, keress olyan parfümöket, amelyeknek a dohány és a fa csak alaphangja, a főszereplője pedig a vanília és a karamell. Így fokozatosan hangolódhatsz rá az őszi illatvilágra.