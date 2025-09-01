Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépség

Szarvasgomba, olívaolaj és vaj: a sós parfümök új kapukat nyitnak meg előttünk

szépség parfüm illat
Nagy Kata
2025.09.01.
Már a könyöködön jönnek ki az unalmas, édes és virágos illatú parfümök, amiket minden második nő visel? Teljesen megértjük: legfőbb ideje, hogy lipróbálj egy komplex, sós parfümöt, ami olyan érzést nyújt, mintha a fine dining találkozna a luxusillatok világával.

A sós parfümök elsőre furán hangozhatnak, de elég egyetlen szippantás és többé nem engednek! 

Olíva, vaj, pirítós – a sós parfümök tárháza végtelen!
Olíva, vaj, pirítós – a sós parfümök tárháza végtelen!
Forrás: Moment RF

Üdvözlünk az ízes, sós parfümök világában 

Őszintén, csajok, meddig lehet még kibírni a végtelenül édes, cukros parfümöket? Vagy a virágos illatokat, amiktől úgy érzed magad, mint egy mozgó kert. Bár egy ideig el lehet lavírozni ezekkel is, de az ősz közeledtével vágynánk valami extrára és valami olyanra, amivel kitűnünk a tömegből. 

Szerencsére a parfümőrök reagálnak a megváltozott igényekre és ráfordultak egy új, sokkal kifinomultabb, izgalmasabb útra, amit úgy hívnak: savory gourmand.

Az új hullám lényege, hogy a parfümök nem egy konkrét növényt vagy élelmiszert idéznek meg, hanem inkább egy életérzést a sós, fűszeres, meleg tónusoknak hála. És valljuk be: ez a változás úgy kellett nekünk, mint egy falat kenyér! Szóval engedd, hogy elkalauzoljunk a különleges női parfümök világába, ahol a vaj és a trüffel keveredik a nőiességgel és a játékossággal! 

1. Diptyque L'eau Papier Eau de Toilette

Diptyque L'eau Papier Eau de Toilette 38 150 Ft
Forrás: www.notino.hu

Ez az elegáns, érzéki, mégis aromás, maszkulin illat a szerecsendió és a szegfűszeg kettősségére alapoz, amit a vetiver, a pézsma és a fás tónusok koronáznak meg. 

2. Maison Margiela Coffee Break 

Maison Margiela Coffee Break 29 790 Ft
Forrás: https://www.douglas.hu/

Ha mégis inkább a kicsit édesebb illatokhoz ragaszkodnál, a Coffee Break lesz a neked megfelelő választás: gazdag, kesernyés, fás illat egy kis cédrusfával megbolondítva. 

3. SERGE LUTENS Jeux de Peau

SERGE LUTENS Jeux de Peau 33 800 Dr
Forrás: www.vivantis.hu

A parfümőr ezt az illatot a pirítós és a tejes melegség keverékének írja le a sárgabarack és az édesgyökér izgalmas kiegészítésével. 

4. Snif Slice Society

Snif Slice Society 65 dollár 
Forrás: https://snif.co/

Ez az extra illat a nápolyi pizzába csomagolt paradicsomos frissesség, ami bár furcsán hangzik elsőre, mégis meglepően viselhető és kellemes. 

5. Tom Ford Black Orchid

Tom Ford Black Orchid 96 400 Ft
Forrás: https://www.marionnaud.hu/

Igazi afrodiziákum ez a parfüm az izgalmas fekete szarvasgombának hála, ami keveredik a rumos áztatott szilvával és a luxus orchideakivonattal. 

Ezzel az egy trükkel mindenkit magadba bolondíthatsz

Egy ölelés. Egy csepp parfüm. És egy tudatalatti vágy, amiért újra és újra rád fog gondolni. Mutatjuk a legjobb trükköt, amivel magadba bolondíthatod kiszemelted.

Teszt: milyen nyári illat vagy te? – Ilyen parfüm illik hozzád a személyiséged alapján

Ez a teszt pontos képet ad a személyiségedről, annak alapján, hogy milyen illatvilágot kedvelsz a legjobban. Legyen a parfümöd akár friss citriusos, vagy fűszeresebb, édeskés az illatfelhő mesél rólad.

Rosszabbak mint a nők: ezek a férfiak leggyakoribb rituáléi randi előtt

A férfiak is gyakran ugyanolyan aprólékosan készülnek a találkozókra, mint a nők. Egyeseknek még külön rituáléjuk is van a randi előtt, ami segít nekik magabiztosnak és nyugodtnak maradni.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu