Szarvasgomba, olívaolaj és vaj: a sós parfümök új kapukat nyitnak meg előttünk

A sós parfümök elsőre furán hangozhatnak, de elég egyetlen szippantás és többé nem engednek!
Őszintén, csajok, meddig lehet még kibírni a végtelenül édes, cukros parfümöket? Vagy a virágos illatokat, amiktől úgy érzed magad, mint egy mozgó kert. Bár egy ideig el lehet lavírozni ezekkel is, de az ősz közeledtével vágynánk valami extrára és valami olyanra, amivel kitűnünk a tömegből.
Szerencsére a parfümőrök reagálnak a megváltozott igényekre és ráfordultak egy új, sokkal kifinomultabb, izgalmasabb útra, amit úgy hívnak: savory gourmand.
Az új hullám lényege, hogy a parfümök nem egy konkrét növényt vagy élelmiszert idéznek meg, hanem inkább egy életérzést a sós, fűszeres, meleg tónusoknak hála. És valljuk be: ez a változás úgy kellett nekünk, mint egy falat kenyér! Szóval engedd, hogy elkalauzoljunk a különleges női parfümök világába, ahol a vaj és a trüffel keveredik a nőiességgel és a játékossággal!
Ez az elegáns, érzéki, mégis aromás, maszkulin illat a szerecsendió és a szegfűszeg kettősségére alapoz, amit a vetiver, a pézsma és a fás tónusok koronáznak meg.
Ha mégis inkább a kicsit édesebb illatokhoz ragaszkodnál, a Coffee Break lesz a neked megfelelő választás: gazdag, kesernyés, fás illat egy kis cédrusfával megbolondítva.
A parfümőr ezt az illatot a pirítós és a tejes melegség keverékének írja le a sárgabarack és az édesgyökér izgalmas kiegészítésével.
Ez az extra illat a nápolyi pizzába csomagolt paradicsomos frissesség, ami bár furcsán hangzik elsőre, mégis meglepően viselhető és kellemes.
Igazi afrodiziákum ez a parfüm az izgalmas fekete szarvasgombának hála, ami keveredik a rumos áztatott szilvával és a luxus orchideakivonattal.
