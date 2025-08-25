5 rich girl parfüm, amitől te leszel a millió dolláros baby

Ha azt hiszed, a luxusparfümök a Chanel No. 5-nál kezdődnek és ott is érnek véget, akkor engedd meg, hogy bemutassuk azt a listát, amiben te leszel igazi VIP-vendég!

Egyetlen fújás ezekből a különleges parfümökből és igazi dívának érezheted magad.

Forrás: Shutterstock

Rich girl parfümök, amikkel te leszel az igazi sztár

Míg gyerekkorunkban a vattacukor-illatú tömény borzalom volt az elegancia magasiskolája, felnőttként már próbálunk olyan illatokkal kísérletezni, amik inkább eleganciát és kifinomultságot közvetítenek, mintsem kettes típusú diabéteszt.

Hiszen egyetlen fújás ezekből az üvegbe zárt csodákból máris hatalams önbizalmat ad.

Ha pedig azt hinnéd, hogy a Chanel No. 5-on és a Baccarat Rouge-on túl nincsen élet, akkor engedd meg, hogy elkalauzoljunk egy olyan világba, ahol idegenek fogják megkérdezni tőled az utcán pironkodva, milyen különleges parfümöt viselsz!

1. My Geisha Overdose

My Geisha Overdose 59 990 Ft

Forrás: www.mygeisha.hu

Bár a kissé otromba üveg nem feltétlenül bizalomgerjesztő, hidd el, ez az illat kárpótol érte: ez a hipnotikus hatású, fás, keleties illat, melynek sztárösszetevője az értékes oud. Ha szereted a különleges, uniszex parfümöket, mindenképp tégy egy próbát vele.

2. Marc-Antoine BARROIS Ganymede

Marc-Antoine BARROIS Ganymede 45 800 Ft

Forrás: www.neroli.hu

Ez egy elképesztően extra illat vagy azonnal a bűvkörébe von, vagy csak egy bizonyos idő után tetszik meg, de hidd el, megérni kísérletezni vele! Ez a friss hatású, bőrös illat a mandarin, az ibolya és az osmanthus kombinációjával játszik, a végeredmény pedig egy modern, képzeletgazdag parfüm.

3. Guerlain Absolus Allegoria Rose Amira

Guerlain Absolus Allegoria Rose Amira 82 990 Ft

Forrás: https://www.douglas.hu/

A gyümölcsös, virágos parfümök kedvelőinek is tartogatunk meglepetéseket: ez a rózsás, málnás, pacsulis illat olyan érzést hoz, mintha nyáron egy virágoskertben sétálnál, mégsem sok, vagy fojtogató.

4. Dolce & Gabbana The One

Dolce & Gabbana The One 50 740 Ft

Forrás: www.notino.hu

Bergamott, őszibarack, licsi és mandarin a fő összetevői ennek a különleges női parfümnek, ami a Dolce egyik legextrább illata. Szexi, csábító és végtelenül kifinomult.

5. Tom Ford Tobacco Vanille

Tom Ford Tobacco Vanille 66 190 Ft

Forrás: https://www.douglas.hu/

Ez a tüzes, fűszeres illat maga az erotika: ikonikus, izgalmas és egyedi a benne található kakaónak és dohánynak hála.