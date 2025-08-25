Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 rich girl parfüm, amitől te leszel a millió dolláros baby

Shutterstock - Andrii Medvediuk
szépségápolás parfüm illat
Nagy Kata
2025.08.25.
Egy jó parfüm több, mint egy szimpla illat: valóságos életérzés. Ha pedig ez az érzés azt üzeni a környezetednek, hogy három országban van saját villád és merőkanállal eszed az osztrigát, hát üsse kavics. Mutatjuk azokat a rich girl parfümöket, amivel könnyen elérheted ezt a hatást.

Ha azt hiszed, a luxusparfümök a Chanel No. 5-nál kezdődnek és ott is érnek véget, akkor engedd meg, hogy bemutassuk azt a listát, amiben te leszel igazi VIP-vendég!

Fiatal nő parfümmel pózol
Egyetlen fújás ezekből a különleges parfümökből és igazi dívának érezheted magad. 
Forrás: Shutterstock

Rich girl parfümök, amikkel te leszel az igazi sztár 

Míg gyerekkorunkban a vattacukor-illatú tömény borzalom volt az elegancia magasiskolája, felnőttként már próbálunk olyan illatokkal kísérletezni, amik inkább eleganciát és kifinomultságot közvetítenek, mintsem kettes típusú diabéteszt. 

Hiszen egyetlen fújás ezekből az üvegbe zárt csodákból máris hatalams önbizalmat ad.

Ha pedig azt hinnéd, hogy a Chanel No. 5-on és a Baccarat Rouge-on túl nincsen élet, akkor engedd meg, hogy elkalauzoljunk egy olyan világba, ahol idegenek fogják megkérdezni tőled az utcán pironkodva, milyen különleges parfümöt viselsz! 

1. My Geisha Overdose 

 My Geisha Overdose  59 990 Ft
Forrás: www.mygeisha.hu

Bár a kissé otromba üveg nem feltétlenül bizalomgerjesztő, hidd el, ez az illat kárpótol érte: ez a hipnotikus hatású, fás, keleties illat, melynek sztárösszetevője az értékes oud. Ha szereted a különleges, uniszex parfümöket, mindenképp tégy egy próbát vele. 

2. Marc-Antoine BARROIS Ganymede

Marc-Antoine BARROIS Ganymede 45 800 Ft
Forrás: www.neroli.hu

Ez egy elképesztően extra illat vagy azonnal a bűvkörébe von, vagy csak egy bizonyos idő után tetszik meg, de hidd el, megérni kísérletezni vele! Ez a friss hatású, bőrös illat a mandarin, az ibolya és  az osmanthus kombinációjával játszik, a végeredmény pedig egy modern, képzeletgazdag parfüm

3. Guerlain Absolus Allegoria Rose Amira

Guerlain Absolus Allegoria Rose Amira 82 990 Ft
Forrás: https://www.douglas.hu/

A gyümölcsös, virágos parfümök kedvelőinek is tartogatunk meglepetéseket: ez a rózsás, málnás, pacsulis illat olyan érzést hoz, mintha nyáron egy virágoskertben sétálnál, mégsem sok, vagy fojtogató. 

4. Dolce & Gabbana The One

Dolce & Gabbana The One 50 740 Ft
Forrás: www.notino.hu

Bergamott, őszibarack, licsi és mandarin a fő összetevői ennek a különleges női parfümnek, ami a Dolce egyik legextrább illata. Szexi, csábító és végtelenül kifinomult. 

5. Tom Ford Tobacco Vanille 

Tom Ford Tobacco Vanille 66 190 Ft
Forrás: https://www.douglas.hu/

Ez a tüzes, fűszeres illat maga az erotika: ikonikus, izgalmas és egyedi a benne található kakaónak és dohánynak hála. 

