Az ősz legédesebb hajszíne, amiért mindenki rajong: extra fényt ad, és üde arcot varázsol

Ha van hajszín, amely tökéletesen megidézi az őszi szezon hangulatát, az a dupla csokibarna. A gazdag, meleg árnyalatok egyszerre keltenek luxushatást és természetes benyomást, miközben mélységet, fényt és látványos dimenziót adnak a tincseknek. Nem véletlen, hogy a hírességek között is egyre nagyobb figyelmet kap.
- Egy hajszínváltás után egészen más karaktert kap a jól ismert frizura.
- Természetesebb és ragyogóbb lehet az összhatás.
- Látványos, sikkes és nőies az új őszi hajszíntrend.
Az ősz hajszíntrendjét az Off Campus sztárja ihlette
Mika Abdalla, az Off Campus sorozat színésznője korábban a karakteréhez, Allie Hayeshez kapcsolódó, kócos hullámokkal és aranyszőke melírokkal feldobott frizurájával hívta fel magára a figyelmet. Az úgynevezett Allie-Cat hajvágás a nyár egyik emlékezetes hajtrendjévé vált, a fiatal sztár azonban a forgatások után új irányba indult: a szőke tincseket mélyebb, meleg barna árnyalatokra cserélte. Az új hajszín nem egyszerűen sötétebb barna, hanem több tónusból építkező, finoman árnyalt megoldás. A hajtöveknél mélyebb szín találkozik a meleg csokoládébarna hosszakkal, a visszafogottan világosabb szálak pedig természetes fényjátékot hoznak létre. Az eredmény telt, ragyogó frizura, amely egyszerre modern és időtálló.
A dupla csokibarna lényege, hogy a haj nem egyetlen, teljesen egységes barna árnyalatot kap. A fodrász több, egymáshoz közel álló tónust használ, így a frizura dúsabbnak és élettel telibbnek tűnhet. Az alapot egy gazdag csokoládébarna adja, amelyet meleg, enyhén karamelles vagy gesztenyés reflexek egészíthetnek ki. A trend egyik legnagyobb előnye, hogy a finom színkülönbségek nem hoznak létre éles kontrasztot.
A haj így természetesebb hatású marad, mint a markáns szőke melírral készített frizurák esetében. A fények elsősorban mozgás közben, a hullámokban és a hajvégeken érvényesülnek, ezért a végeredmény egyszerre visszafogott és látványos. A színtrend különösen azoknak lehet vonzó, akik szeretik a barna hajukat, de szeretnének egy kis változatosságot vinni a megjelenésükbe.
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