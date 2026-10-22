Az ősz legédesebb hajszíne, amiért mindenki rajong: extra fényt ad, és üde arcot varázsol

Ha van hajszín, amely tökéletesen megidézi az őszi szezon hangulatát, az a dupla csokibarna. A gazdag, meleg árnyalatok egyszerre keltenek luxushatást és természetes benyomást, miközben mélységet, fényt és látványos dimenziót adnak a tincseknek. Nem véletlen, hogy a hírességek között is egyre nagyobb figyelmet kap.

A dupla csokibarna hajszín nemcsak divatos, de nagyon előnyös is.

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Egy hajszínváltás után egészen más karaktert kap a jól ismert frizura.

Természetesebb és ragyogóbb lehet az összhatás.

Látványos, sikkes és nőies az új őszi hajszíntrend.

Az ősz hajszíntrendjét az Off Campus sztárja ihlette

Mika Abdalla, az Off Campus sorozat színésznője korábban a karakteréhez, Allie Hayeshez kapcsolódó, kócos hullámokkal és aranyszőke melírokkal feldobott frizurájával hívta fel magára a figyelmet. Az úgynevezett Allie-Cat hajvágás a nyár egyik emlékezetes hajtrendjévé vált, a fiatal sztár azonban a forgatások után új irányba indult: a szőke tincseket mélyebb, meleg barna árnyalatokra cserélte. Az új hajszín nem egyszerűen sötétebb barna, hanem több tónusból építkező, finoman árnyalt megoldás. A hajtöveknél mélyebb szín találkozik a meleg csokoládébarna hosszakkal, a visszafogottan világosabb szálak pedig természetes fényjátékot hoznak létre. Az eredmény telt, ragyogó frizura, amely egyszerre modern és időtálló.

A dupla csokibarna lényege, hogy a haj nem egyetlen, teljesen egységes barna árnyalatot kap. A fodrász több, egymáshoz közel álló tónust használ, így a frizura dúsabbnak és élettel telibbnek tűnhet. Az alapot egy gazdag csokoládébarna adja, amelyet meleg, enyhén karamelles vagy gesztenyés reflexek egészíthetnek ki. A trend egyik legnagyobb előnye, hogy a finom színkülönbségek nem hoznak létre éles kontrasztot.

A haj így természetesebb hatású marad, mint a markáns szőke melírral készített frizurák esetében. A fények elsősorban mozgás közben, a hullámokban és a hajvégeken érvényesülnek, ezért a végeredmény egyszerre visszafogott és látványos. A színtrend különösen azoknak lehet vonzó, akik szeretik a barna hajukat, de szeretnének egy kis változatosságot vinni a megjelenésükbe.