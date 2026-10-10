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Már korábban is pletykáltak róluk, és ő pedig nem cáfolták a szóbeszédet. Szerelmes egymásba az Off-Campus két színésze.

A párizsi divathéten jelent meg az Off-Campus két színésze Josh Heuston és Mika Abdalla, méghozzá kézen fogva.

Az Off-Campus két színésze, Josh Heuston és Mika Abdalla augusztusi lesifotón.
Az Off-Campus két színésze, Josh Heuston és Mika Abdalla augusztusi lesifotón.
Forrás: Northfoto

Az Off-Campus álompárja 

Hatalmas plotwist történt a párizsi divathéten, mikor az Off-Campus Justinja és Allieje kézen fogva libbentek be a Valentino 2027-es kollekciójának premierjére, ezzel beigazolva a felröppent pletykákat.

Mika Abdalla és Josh Heuston a párizsi divathéten.
Mika Abdalla és Josh Heuston a párizsi divathéten.
Forrás: Northfoto

Máris új szintre emelték a kapcsolatukat

A két színész még tavaly nyáron ismerték meg egymást a sorozat első évadának forgatásán, de csak idén jöttek össze, miután Mika szakított az ex-vőlegényével Nyilvános debütálásukból pedig úgy tűnik, máris új szintre emelték a kapcsolatukat, és a fiatal sztárok hosszú távra terveznek egymással.

Ráadásul úgy tűnik, még a karrierjük sem állhat közéjük: a Justint alakító Josh Heuston ugyanis kiszáll a sorozatból, így a következő évadot már csak barátnője, Mika Abdalla folytatja.

A május 13-án debütált széria azonnal nézettségi rekordokat döntött, a legfülledtebb és legromantikusabb jelenetek pedig futótűzként terjednek a közösségi médiában. A legnépszerűbb mégis az a mozzanat lett, amelyben az Allie karakterét alakító Mika Abdalla egy igazi poptörténeti relikviában, Jennifer Lopez legendás zöld ruhájának a hű másolatában tűnik fel, amit itt nézhetsz meg

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