Visszatért a ’70-es évek hajtrendje: letaszíthatja a trónról a modern frizurákat

A divatban semmi sem tűnik el végleg, legfeljebb egy időre háttérbe szorul. A hetvenes évek pedig különösen inspiráló korszaknak bizonyulnak: a trapéznadrágok, a rojtos blúzok és a bohém kiegészítők után most a frizurák terén is egyre nagyobb teret kapnak az évtized jellegzetes fazonjai. A korszakot a laza, természetes textúrák, a dús volumen és a merész, karakteres formák határozták meg, amelyek ma is remekül működnek.

A retró frizura visszatért, és háttérbe szorítja az újabb fazonokat.

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Egy retró fazon, amely látványosan megváltoztathatja az egész megjelenésedet.

Egy frufrutípus, amelyért a sztárok is újra lelkesednek.

A hetvenes évek hangulata, amely a modern hajviseletekben is új életre kel.

A '70-es évek kedvenf frizurája visszatért

Stevie Nicks, Jane Birkin, Diana Ross, Cher és Farrah Fawcett ikonikus megjelenése máig meghatározza, mit gondolunk a vagány, nőies frizurákról. A modern változatok azonban már nem a múlt pontos másolatai: a fodrászok finomabb rétegezéssel, könnyedebb formákkal és személyre szabott részletekkel teszik őket naprakésszé. A cél a természetes hatás, a mozgás és az a bizonyos erőlködés nélkül is stílusos megjelenés, amelyért annyian rajonganak.

A shag hajvágás a hetvenes évek egyik meghatározó stílusjegye volt, amelyet a rockerek és a bohém életérzés kedvelői egyaránt magukénak éreztek. Stevie Nicks és a Blondie énekesnője, Debbie Harry is hozzájárult ahhoz, hogy ez a tépett, réteges fazon a lázadó nőiesség szimbólumává váljon. Napjainkban olyan sztárok is viselik, mint Suki Waterhouse. A shag legnagyobb előnye a textúrában és a volumenben rejlik. A különböző hosszúságú tincsek mozgalmassá teszik a frizurát, miközben a haj dúsabbnak és élettel telibbnek tűnhet.

Különösen jó választás lehet azoknak, akiknek vékonyabb szálú a hajuk, és szeretnének egy kis extra tartást és karaktert adni neki. A modern változat titka azonban a mértékletesség. A túlzottan sok réteg könnyen régimódi hatást kelthet, ezért érdemes a fodrásszal egyeztetni arról, hogyan lehet megőrizni a fazon lazaságát anélkül, hogy a frizura elveszítené mai jellegét. Egy hangsúlyos, oldalra húzott frufru különösen jól kiemelheti a karakterét.