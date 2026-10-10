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frizuradivat

Visszatért a ’70-es évek hajtrendje: letaszíthatja a trónról a modern frizurákat

frizuradivat retró stílus őszi frizura haj
Váradi Melinda
2026.10.10.
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Újra hódít a '70-es évek ikonikus fazonja, amely a retró hangulatot modern, vagány részletekkel ötvözi. A sztárok már rajonganak értük, és könnyen lehet, hogy hamarosan te is ezt választod majd, ha felfrissítenéd a frizurádat.

A divatban semmi sem tűnik el végleg, legfeljebb egy időre háttérbe szorul. A hetvenes évek pedig különösen inspiráló korszaknak bizonyulnak: a trapéznadrágok, a rojtos blúzok és a bohém kiegészítők után most a frizurák terén is egyre nagyobb teret kapnak az évtized jellegzetes fazonjai. A korszakot a laza, természetes textúrák, a dús volumen és a merész, karakteres formák határozták meg, amelyek ma is remekül működnek.

A retró frizura visszatért, és háttérbe szorítja az újabb fazonokat
A retró frizura visszatért, és háttérbe szorítja az újabb fazonokat.
Forrás: 123rf
  • Egy retró fazon, amely látványosan megváltoztathatja az egész megjelenésedet. 
  • Egy frufrutípus, amelyért a sztárok is újra lelkesednek. 
  • A hetvenes évek hangulata, amely a modern hajviseletekben is új életre kel.

A '70-es évek kedvenf frizurája visszatért

Stevie Nicks, Jane Birkin, Diana Ross, Cher és Farrah Fawcett ikonikus megjelenése máig meghatározza, mit gondolunk a vagány, nőies frizurákról. A modern változatok azonban már nem a múlt pontos másolatai: a fodrászok finomabb rétegezéssel, könnyedebb formákkal és személyre szabott részletekkel teszik őket naprakésszé. A cél a természetes hatás, a mozgás és az a bizonyos erőlködés nélkül is stílusos megjelenés, amelyért annyian rajonganak.

A shag hajvágás a hetvenes évek egyik meghatározó stílusjegye volt, amelyet a rockerek és a bohém életérzés kedvelői egyaránt magukénak éreztek. Stevie Nicks és a Blondie énekesnője, Debbie Harry is hozzájárult ahhoz, hogy ez a tépett, réteges fazon a lázadó nőiesség szimbólumává váljon. Napjainkban olyan sztárok is viselik, mint Suki Waterhouse. A shag legnagyobb előnye a textúrában és a volumenben rejlik. A különböző hosszúságú tincsek mozgalmassá teszik a frizurát, miközben a haj dúsabbnak és élettel telibbnek tűnhet. 

Különösen jó választás lehet azoknak, akiknek vékonyabb szálú a hajuk, és szeretnének egy kis extra tartást és karaktert adni neki. A modern változat titka azonban a mértékletesség. A túlzottan sok réteg könnyen régimódi hatást kelthet, ezért érdemes a fodrásszal egyeztetni arról, hogyan lehet megőrizni a fazon lazaságát anélkül, hogy a frizura elveszítené mai jellegét. Egy hangsúlyos, oldalra húzott frufru különösen jól kiemelheti a karakterét.

Ha van olyan részlet a hetvenes évek hajdivatjából, amelynek népszerűsége évtizedeken át kitartott, az Jane Birkin jellegzetes frufruja. A francia stílusikon neve mára összeforrt a könnyed, kissé kócos, természetes hatású hajviselettel, amely egyszerre nőies és lezser. Nem tökéletesen beállított, mégis van benne valami különleges elegancia. A Birkin-frufru lényege a lágy esés és a tincsek közötti játék. Nem merev, szabályos vonalat alkot, hanem finoman keretezi az arcot, és könnyed hatást kölcsönöz a hajnak. Dakota Johnson, Taylor Swift és Daisy Edgar-Jones is megmutatta már, milyen sokféleképpen lehet ezt az ikonikus részletet a mai stílushoz igazítani.

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