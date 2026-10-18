Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 18., vasárnap Lukács

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
hajápolás

A száraz, töredezett haj újra egészségesen ragyog tőlük: a legerősebb regeneráló balzsamok körképe

123rf -
hajápolás balzsam száraz haj
Váradi Melinda
2026.10.18.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A sprőd és töredezett haj könnyen elveszíti fényét, rugalmasságát, ráadásul a fésülése is igazi küzdelemmé válhat. A megfelelő regeneráló hajpakolásokkal azonban puhábbá, simábbá és könnyebben kezelhetővé teheted a tincseidet, miközben a további károsodás ellen is sokat tehetsz.

A gyakori hajszárítás, a hajvasalás, a festés, a szőkítés, de még a napsütés és a hideg időjárás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a tincsek szárazzá, fénytelenné és töredezetté váljanak. Ilyenkor a tápláló sampon kevésnek bizonyulhat, ezért érdemes egy erős balzsamot is beépíteni a hajápolási rutinba. 

A száraz, töredezett haj megmentői a regeneráló balzsamok
A száraz, töredezett haj megmentői a regeneráló balzsamok.
Forrás: 123rf
  • A száraz hajnak nagyon nem mindegy, hogyan ápolod. 
  • Néhány balzsam csodát tehet a sprőd tincsekkel.
  • Luxusmárkák és pénztárcabarát kedvencek is szerepelnek a listánkon.

Erős regeneráló balzsamok körképe

A regeneráló kondícionálók koncentráltabb ápoló összetevőikkel segíthetnek javítani a haj tapintását, csökkenteni a gubancolódást és simábbá tenni a hajfelszínt. Az eredmény azonban nemcsak a terméken, hanem a szálak állapotán és a rendszeres használaton is múlik. A már töredezett hajvégek teljes, végleges helyreállítására egyik pakolás sem képes, de a megfelelő ápolással szebbé tehetjük az összképet, és mérsékelhetjük a további károsodást. A következő termékek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyektől újra élettel teli, fényes és egészséges hatású lesz a haj.

1. Hairburst Hajnövesztő Balzsam száraz hajra – 6450 Ft; 2. Redken Acidic Bonding Concentrate intenzíven regeneráló kondicionáló – 9850 Ft; 3. The Silky Way hajregeneráló kondicionáló – 5990 Ft; 4. Rituals Restoring Conditioner – 5900 Ft; 5.  L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair mélyregeneráló kondícionáló – 6900 Ft
Forrás: hairburst.com; notino.hu; thesilkyway.hu; rituals.com; notino.hu

A regeneráló hajpakolásokat általában a hajhosszra és a hajvégekre érdemes felvinni, nem közvetlenül a fejbőrre, kivéve, ha a termék használati útmutatója mást ír. A hatóidőt mindig tartsuk be, mert a hosszabb ideig fennhagyott pakolás nem feltétlenül eredményez jobb hatást. Heti egy-két alkalom sok hajtípusnál elegendő lehet, de a gyakoriságot a haj állapotához és a termék ajánlásához igazítsuk. A vékony szálú haj könnyen elnehezülhet a túl gazdag formuláktól, míg a vastag szálú, erősen száraz haj több táplálást igényelhet. 

A balzsam mellett a megfelelő pakolás, a kíméletes törölközés, a hővédő használata és a túl forró, túl gyakori hajformázás kerülése is sokat számít. Ha a hajvégek már erősen felhasadtak, egy kisebb igazítás jelentheti a leghatékonyabb megoldást: az ápolótermékek javíthatják a haj megjelenését, de a töredezett részeket nem tudják véglegesen összeforrasztani.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek is érdekelhetnek még:

Ez az olaj a leghatásosabb fegyver hajhullás ellen: nem a ricinusról van szó

Egy másik növényi olaj is egyre nagyobb figyelmet kap, nem véletlenül. Eláruljuk, miért olyan hatásos hajhullás esetén.

5 fésű, amitől látványosan fényesebb, ragyogóbb lesz a hajad – Nem csak a sampon számít

Mutatunk öt különböző fésűtípust, amelyek megfelelő használat mellett segíthetnek simább, rendezettebb és ragyogóbb hatású frizurát elérni.

Két kanál ebből a samponba, és ragyogni fog a hajad – A filléres összetevő a konyhádban lapul

Meglepődsz, milyen hozzávalóról van szó.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu