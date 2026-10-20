Nicole Kidman frufruja az ősz nagy hajőrülete: te is kipróbálhatod, mindenkinek jól áll

A Victoria’s Secret Fashion Show-n számos hollywoodi sztár is megjelent. Kris Jenner rövid bobfrizurával érkezett, Timothée Chalamet pedig romantikus fürtjeivel hívta fel magára a figyelmet. A legnagyobb érdeklődést mégis Nicole Kidman arccsontig érő frufruja váltotta ki. A Gucci frufru jóval lazább, mint a klasszikus, egyenesre vágott változat. Ritkított tincsek képezik, amelyek fokozatosan olvadnak bele a haj többi részébe. A fazon kiemeli a szemet, szépen keretezi az arcot, és finoman formálja annak vonalait.

Ez a frufru nem csak Nicole Kidmannek áll jól

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A trend Dimitris Giannetos sztárfodrász nevéhez köthető, aki ekőször Demi Moore-nak vágott ilyen frizurát a Gucci 2025-ös őszi The Tiger című rövidfilmjében.

Demi Moore a Gucci kisfilmjében az ikonikus frufruval

Forrás: Youtube

Ezért lett ennyire népszerű Nicole Kidman frufruja, a Gucci-frufru

A fazon egyik legnagyobb előnye, hogy nem túl szabályos és nem merev, ezért könnyen alakítható az arcformához. A finoman tépett, tollas hatású végek miatt rövidebb és hosszabb hajjal, valamint különböző hajtextúrákkal is jól működik.

A Gucci-frufru népszerűségét a keresési adatok is mutatják. A Fresha, a fodrászszalonok foglalására használt platform összesítette, mely hajtrendek iránt nőtt leginkább az érdeklődés az elmúlt egy évben. A Gucci bangs bekerült az öt legkeresettebb trend közé, az érdeklődés egy év alatt 555 százalékkal emelkedett.

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