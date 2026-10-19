Angyalok, világsztárok és egy 50 millió dolláros melltartó: ilyen volt a Victoria's Secret 2026-os divatbemutatója – Galéria

Hosszú idő után ismét Los Angelesbe költözött a csillogás: a Victoria's Secret Fashion Show 2026 alkalmából 19 év elteltével tért vissza a legendás fehérneműmárka a városba. A kaliforniai Culver Cityben található Sony Studios ezúttal a divatvilág legnagyobb sztárjait látta vendégül, akik extravagáns fehérneműkben, káprázatos szárnyakkal és merész kreációkban hódították meg a kifutót.

A Victoria's Secret Fashion Show 2026-ban is lenyűgöző volt.

Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Victoria's Secret Fashion Show 2026: világsztárok lepték el a kifutót

A Victoria's Secret 2026-os bemutatója ezúttal is bebizonyította, hogy a márka pontosan tudja, hogyan kell látványos show-t rendezni. A kifutón egymást váltották a szupermodellek: Bella Hadid és Gigi Hadid mellett Adriana Lima, Alessandra Ambrosio és Irina Shayk is megmutatta magát a közönségnek.

A különleges szárnyak, a csillogó fehérneműk és a fantáziadús összeállítások mellett azonban akadt néhány olyan pillanat is, amely különösen nagy figyelmet kapott.

Palvin Barbara mindössze hat héttel a szülés után tért vissza a kifutóra, Kylie Jenner pedig első alkalommal szerepelt a Victoria's Secret divatbemutatóján. Ráadásul nem is akármilyen szerelésben: egy 50 millió dolláros melltartóban vonult végig a közönség előtt, amivel komoly felháborodást váltott ki.

A legendás angyalok visszatérése, a világhírű modellek és a meghökkentő kreációk garantálták, hogy az idei show-ról is legyen mit beszélni.

Galériánkban megmutatjuk a Victoria's Secret 2026-os divatbemutatójának legemlékezetesebb pillanatait, a legmerészebb fehérneműket és a kifutón tündöklő világsztárokat!

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