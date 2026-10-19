Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 19., hétfő Nándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Fashion Show

Angyalok, világsztárok és egy 50 millió dolláros melltartó: ilyen volt a Victoria's Secret 2026-os divatbemutatója – Galéria

Így zajlott a Victoria's Secret Fashion Show 2026-os bemutatója.
Anna Webber / Dimitrios Kambouris / Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP -
Fashion Show Victoria's Secret Fashion Show Palvin Barbara galéria
Nagy Anna
2026.10.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Újra szárnyakat kaptak a világ legszebb modelljei, a kifutón pedig egymást érték a lélegzetelállító kreációk. A Victoria's Secret Fashion Show 2026 olyan sztárokat vonultatott fel, mint Palvin Barbara, Adriana Lima és a Hadid nővérek, de Kylie Jenner is gondoskodott a meglepetésről. Mutatjuk a divatbemutató leglátványosabb pillanatait!

Hosszú idő után ismét Los Angelesbe költözött a csillogás: a Victoria's Secret Fashion Show 2026 alkalmából 19 év elteltével tért vissza a legendás fehérneműmárka a városba. A kaliforniai Culver Cityben található Sony Studios ezúttal a divatvilág legnagyobb sztárjait látta vendégül, akik extravagáns fehérneműkben, káprázatos szárnyakkal és merész kreációkban hódították meg a kifutót.

A Victoria's Secret Fashion Show 2026-ban is lenyűgöző volt.
A Victoria's Secret Fashion Show 2026-ban is lenyűgöző volt.
Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Victoria's Secret Fashion Show 2026: világsztárok lepték el a kifutót

A Victoria's Secret 2026-os bemutatója ezúttal is bebizonyította, hogy a márka pontosan tudja, hogyan kell látványos show-t rendezni. A kifutón egymást váltották a szupermodellek: Bella Hadid és Gigi Hadid mellett Adriana Lima, Alessandra Ambrosio és Irina Shayk is megmutatta magát a közönségnek.

A különleges szárnyak, a csillogó fehérneműk és a fantáziadús összeállítások mellett azonban akadt néhány olyan pillanat is, amely különösen nagy figyelmet kapott.

Palvin Barbara mindössze hat héttel a szülés után tért vissza a kifutóra, Kylie Jenner pedig első alkalommal szerepelt a Victoria's Secret divatbemutatóján. Ráadásul nem is akármilyen szerelésben: egy 50 millió dolláros melltartóban vonult végig a közönség előtt, amivel komoly felháborodást váltott ki.

A legendás angyalok visszatérése, a világhírű modellek és a meghökkentő kreációk garantálták, hogy az idei show-ról is legyen mit beszélni.

Galériánkban megmutatjuk a Victoria's Secret 2026-os divatbemutatójának legemlékezetesebb pillanatait, a legmerészebb fehérneműket és a kifutón tündöklő világsztárokat!

Kattints a képre, és nézd meg a Victoria Secret Fashion Show 2026-os fotóit:

Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alessandra Ambrosio a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alex Consani a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Anok Yai a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ashley Graham a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Bella Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Candice Swanepoel a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Gigi Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Irina Shayk a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Joan Smalls a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Kylie Jenner a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Megan Thee Stallion a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ming Xi a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Paloma Elsesser a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Quenlin Blackwell a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
1 / 20
Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Eze a cikkek is érdekelhetnek:

Victoria's Secret Fashion Show: Timothée Chalamet így reagált Kylie Jenner váratlan debütálására - Videó

Kylie Jenner meglepetésvendégként lépett kifutóra a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-n, ráadásul az este egyik legértékesebb darabját viselte. A nézőtéren ott ült párja, Timothée Chalamet is, akinek reakcióját a kamerák is megörökítették.

Így nézett ki az első Victoria’s Secret Fashion Show 1995-ben: egészen más volt, mint a mai bemutatók - Videó

Amikor 1995-ben megtartották az első show-t, még jóval visszafogottabb volt az esemény: elsősorban az új fehérnemű-kollekció bemutatása volt a cél.

Ők lesznek a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei - Fotókon a legszebb modellek

Október 18-án, Los Angelesben rendezik meg a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-t, amelyre a márka számos korábbi sztármodellje visszatér.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu