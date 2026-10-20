Kobe Bryant lánya a Victoria’s Secret kifutóján debütált: gyönyörű nő lett Natalia Bryant

Vanessa Bryant és a néhai kosárlabda-legenda, Kobe Bryant legidősebb lánya csatlakozott a divatvilág legismertebb modelljeihez. A Victoria’s Secret Fashion Show előtt Natalia Bryant elárulta, hogyan készült élete egyik eddigi legnagyobb modellmunkájára.

Natalia Bryant először vonul végig a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján

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„Reggel jógáztam egy kicsit, nyújtottam, és hallgattam néhány dalt, ami felpörgetett” – mesélte. Lejátszási listáján Dua Lipa és Beyoncé dalai mellett Tate McRae számai is szerepelnek. Natalia régebbi Victoria’s Secret-bemutatókat is visszanézett.

A felkérést különösen nagy megtiszteltetésnek élte meg, hiszen a show-t már kislányként is rendszeresen nézte.

„Fantasztikus érzés! Alig várom! Gyerekkorom óta minden évben megnéztem a műsort” – mondta.

Natalia Bryant olyan sztárok mellett vonul, mint Palvin Barbara, Gigi Hadid és Adriana Lima

A 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei között Natalia Bryant mellett több régi közönségkedvenc is szerepel. Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Adriana Lima és Alessandra Ambrosio is kifutóra lépett. Szülése után hat héttel Palvin Barbi is itt tért vissza a kifutóra.

Natalia Bryant modellkarrierje még tinédzserként indult: 2021 februárjában, nem sokkal 18. születésnapja után szerződött az IMG Models ügynökséggel. Kislánykorától érdekelte a divat. A szerződés bejelentésekor úgy fogalmazott, a modellkedés számára lehetőséget jelent arra, hogy a kreatív oldalát is megmutassa. Két évvel később, 2023 szeptemberében a milánói divathéten, a Versace 2024-es tavaszi-nyári bemutatóján debütált a kifutón. Azóta egyre többször jelenik meg a nemzetközi divateseményeken. Október elején Párizsban ott volt a Chloé 2027-es tavaszi-nyári kollekciójának bemutatóján, szeptemberben pedig a New York-i divathéten is részt vett több eseményen.

Natalia Bryant a filmezés iránt is komolyan érdeklődik. 2025 májusában kitüntetéssel diplomázott a University of Southern California School of Cinematic Arts karán. A diplomaosztón édesapjáról is megemlékezett: a vállszalagjára Kobe Bryant Black Mamba-logóját hímezték.