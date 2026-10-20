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sztárcsemete

Kobe Bryant lánya a Victoria’s Secret kifutóján debütált: gyönyörű nő lett Natalia Bryant

sztárcsemete Victoria's Secret Fashion Show Kobe Bryant
Horváth Angéla
2026.10.20.
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Fontos állomáshoz érkezett Natalia Bryant modellkarrierjében. A 23 éves fiatal először kapott lehetőséget arra, hogy végigvonuljon a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján - a bemutatót gyerekkora óta minden évben ámulattal nézte végig.

Vanessa Bryant és a néhai kosárlabda-legenda, Kobe Bryant legidősebb lánya csatlakozott a divatvilág legismertebb modelljeihez. A Victoria’s Secret Fashion Show előtt Natalia Bryant elárulta, hogyan készült élete egyik eddigi legnagyobb modellmunkájára.

Natalia Bryant először vonul végig a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján
Natalia Bryant először vonul végig a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján
Forrás: Profimedia

„Reggel jógáztam egy kicsit, nyújtottam, és hallgattam néhány dalt, ami felpörgetett”mesélte. Lejátszási listáján Dua Lipa és Beyoncé dalai mellett Tate McRae számai is szerepelnek. Natalia régebbi Victoria’s Secret-bemutatókat is visszanézett.

A felkérést különösen nagy megtiszteltetésnek élte meg, hiszen a show-t már kislányként is rendszeresen nézte.

„Fantasztikus érzés! Alig várom! Gyerekkorom óta minden évben megnéztem a műsort” – mondta.

Natalia Bryant olyan sztárok mellett vonul, mint Palvin Barbara, Gigi Hadid és Adriana Lima

A 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei között Natalia Bryant mellett több régi közönségkedvenc is szerepel. Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Adriana Lima és Alessandra Ambrosio is kifutóra lépett. Szülése után hat héttel Palvin Barbi is itt tért vissza a kifutóra.

Natalia Bryant modellkarrierje még tinédzserként indult: 2021 februárjában, nem sokkal 18. születésnapja után szerződött az IMG Models ügynökséggel. Kislánykorától érdekelte a divat. A szerződés bejelentésekor úgy fogalmazott, a modellkedés számára lehetőséget jelent arra, hogy a kreatív oldalát is megmutassa. Két évvel később, 2023 szeptemberében a milánói divathéten, a Versace 2024-es tavaszi-nyári bemutatóján debütált a kifutón. Azóta egyre többször jelenik meg a nemzetközi divateseményeken. Október elején Párizsban ott volt a Chloé 2027-es tavaszi-nyári kollekciójának bemutatóján, szeptemberben pedig a New York-i divathéten is részt vett több eseményen.

Natalia Bryant a filmezés iránt is komolyan érdeklődik. 2025 májusában kitüntetéssel diplomázott a University of Southern California School of Cinematic Arts karán. A diplomaosztón édesapjáról is megemlékezett: a vállszalagjára Kobe Bryant Black Mamba-logóját hímezték.

Kobe Bryant és Natalia húga, Gianna 2020 januárjában helikopter-balesetben vesztették életüket hét másik emberrel együtt. 

Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alessandra Ambrosio a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Alex Consani a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Anok Yai a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ashley Graham a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Bella Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Candice Swanepoel a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Gigi Hadid a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Irina Shayk a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Joan Smalls a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Kylie Jenner a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Megan Thee Stallion a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Ming Xi a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Paloma Elsesser a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Quenlin Blackwell a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
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Abény Nhial a Victoria's Secret 2026-os bemutatóján.
Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

 

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