Arnold Schwarzenegger ugyanazzal a zabsütivel eteti az unokáit, mint az állatait

Arnold Schwarzenegger otthonában az unokák ugyanazt a finomságot kapják, mint az állatok. A 76 éves osztrák színész a The Tonight Show With Jimmy Fallon című műsorban adott interjújában a műsorvezetőnek elárulta, hogy három kutyája, két pónilova és egy malaca van, akiknek az etetése reggelente a sztár feladata.

Elmondta, hogy a reggelijük "zabpelyhes süti, amit mi állítunk össze, mézből, banánból és zabpehelyből készül". "Alapvetően a lovaknak készültek, Lulu és Whiskey számára" - mondta a színész. "De rájöttem, hogy a kutyák is szeretik....és aztán rájöttem, hogy a disznó is szereti, de a disznó mindent szeret, még a követ is megeszi." Schwarzenegger bevallotta, hogy két unokája is rajong a zabsütikért és ha épp arra járnak, amikor az állatokat etetik vele, akkor sorba állnak a finomságért.