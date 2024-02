Az Olsen-ikrek húga már rég túlszárnyalta a testvéreit: 9 érdekesség a születésnapos Elizabeth Olsenről

A férjével közösen ír könyveket

2012 és 2015 között a színész Boyd Holbrook volt a párja, sőt 2014-től a jegyese is, de végül nem lett házasság a dologból. Nem úgy, mint a zenész Robbie Arnett oldalán, akivel 2016 óta vannak együtt, és 2021-ben a lagzit is megülték. A férjével közösen már két gyerekkönyvet is írtak, a legutóbbi 2023 nyarán jelent meg.

Elizabeth Olsen és Robbie Arnett

Forrás: Getty Images

A gyereke fogja intézni a szerelmi életét

Legutóbb a Szerelem és halál című minisorozat baltás gyilkos kertvárosi asszonykájának szerepében láthatták őt a nézők. De már bemutatóra vár a következő mozifilmje is: Todd Solonz kultrendező Love Child című alkotásában egy olyan anyát alakít, akinek a 11 éves fia megpróbálja manipulálni a szerelmi életét, ez pedig katasztrofális következményekkel jár.