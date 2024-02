Egész életére rányomta bélyegét mentális betegsége, mégis világsztár lett belőle

Egy Rolling Stones-koncerten fedezték fel

1972-ben egy Rolling Stones-koncerten figyelt fel rá John Crosby tehetségkutató ügynök, aki beajánlotta őt különböző modellügynökségekhez. Rövidesen hivatásos fotómodell lett belőle, aki a következő években a leghíresebb amerikai magazinok címlapjain pózolt.

Irodalmat és teológiát is tanult

30 éves kora felett már érezte, hogy a modellkarrierje kifáradóban van, és képezni kezdte magát. Az őt mindig is érdeklő irodalom és keresztény teológia terén is végzett tanulmányokat, de a későbbi karrierje szempontjából az bizonyult a fontosabbnak, hogy színészi leckéket is vett, majd elkezdett kis külvárosi színházakban szerepeket vállalni.