Mintha ikrek lennének - megtalálták Diana hercegné hasonmását

Gyulán él Diana hercegnő kiköpött hasonmása, aki amellett, hogy iskolában tanít, egy zenei együttesben énekel. Képli Barbara nemcsak külsőre, de életfelfogásban is hasonlít a néhai hercegnére. Igyekszik hasonlóan sminkelni és öltözködni is, emellett fontos számára is a jótékonykodás.

Hatalmas, kék szemek, hullámos, szőke haj és egy mítosz - Diana hercegnő hasonmása elmesélte a Fanny magazinnak, az egész kultusz egy álommal kezdődött. „Egymás mellett ültünk, én és a hercegnő. Elmondta, hogy mit szeretett volna megvalósítani, míg élt. Hogy arra vágyott volna, hogy a hatalom helyét vegye át a szeretet. Szerette volna megmutatni az embereknek, hogy a gyűlölködés nem visz előre, hanem az, ha megsegítjük egymást. A végén pedig megfogta a kezem és azt mondta: meg tudod csinálni, képes vagy rá.

Tudom, hogy furcsán hangzik ez az egész, sokáig nem is mertem elmondani senkinek. Azóta ezen töprengek, hogy miért volt ez az álom és miért pont vele, mit is jelent valójában. Közben pedig belevetettem magam életének tanulmányozásába, mindent tudni akartam róla. Szerintem nem azért írta be magát a történelembe, mert hercegné volt, hanem azért, amit az emberekért tett: odafigyelt olyanokra, akiknek szükségük volt rá és minden cselekedetét a szeretet vezérelte. Egy interjúban meg is kérdezték tőle, hogy leszel-e királyné?! Ő pedig azt felelte, hogy nem akar a nép királynéja lenni, ő az emberek szívében szeretne királynő maradni” - nyilatkozta. Képli Barbara, mint Diana hercegnő hasonmása

Barbara életútja elég kalandosnak mondható, hiszen amellett, hogy jelenleg egy iskolában tanít, a Kunszentmiklósi Kék Hold Együttesben énekel, hónapokkal ezelőtt pedig hivatalosan is Diana hercegnő hasonmása lett. Sokat gondolkodott már azon, vajon miért álmodott a hercegnővel, mi ezzel a feladata saját életében, azonban mindig csak egyetlen felismerésre jut: átadni azt a szeretetet, amit Diana emberként sajnos már nem tud. Mindezt az iskolában tanárnőként, a hobbijában énekesnőként, a magánéletben pedig anyaként.