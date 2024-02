Pénzhiány miatt nem csináltatta meg a melleit és ma már örül neki

A kamera másik oldalán is sikeres

Egy ideje már nem csak színésznőként, de filmrendezőként is építi a karrierjét. A Pitch Perfect – Tökéletes hang első részében még csak szerepelt, a második filmet viszont már ő is dirigálta. Azóta a Charlie angyalai és a Kokainmedve fűződik a nevéhez rendezőként, és már ismert a következő projektje is: a The Greater Good-ban az X-akták egyfajta komédiaverzióját fogja elkészíteni.





Mesterséges intelligencia veszi át a helyét

Legutóbb A Beanie-buborék című filmben láthatták őt a nézők, legközelebb pedig csak hallani fogják, A Flinstone-család újraélesztett animációs sorozatának egyik szinkronhangjaként. Majd érkezik a Dreamquil című filmje, amiben egy olyan nőt alakít, akinek a helyét a nyaralása alatt átveszi egy mesterséges intelligencia.