Romantika sellővel, robottal, ufóval - ők a mozivászon legfurább szerelmespárjai

Földönkívüli és ember - Az ötödik elem

A filmekben a földönkívüliek persze gyakran öltenek emberi testet, így a legtöbbször nem annyira fura kívülről az a bizonyos vonzalom, pláne, ha a felek nem is feltétlenül tudják a másikról, hogy igazából kiféle-miféle. Így például a Bruce Willis alakította jövőbeli mogorva taxisofőr is csak sejti, hogy valami különleges csoda pottyant az ölébe egy tökéletes testű, ismeretlen világból érkező idegen (Milla Jovovich) személyében – de hát nem ilyen maga a szerelem is?