40 éve mutatták be a Rendőrakadémiát – 15 dolog, amit biztos nem tudtál a közönségkedvenc komédiáról

7

A Rendőrakadémiát nem is az Egyesült Államokban forgatták! A felvételeknek a kanadai Toronto adott otthont, a filmbeli akadémia kampuszát pedig egy korábbi elmegyógyintézet épületeiben alakították ki.

8

A rendező Hugh Wilson maga is látható a filmben, noha ezt nem így tervezte. Hightower és Mahoney éjszakai kocsikázásának jelenetét ugyanis csak így tudták felvenni, miután a „dühös sofőr” karakterére szerződtetett színész annyira berúgott, hogy képtelenség volt kamera elé állítani, így Wilson ugrott be helyette.

9

A cuki Hooks-ot alakító Marion Ramsey a karaktere magas hangját úgy alkotta meg, hogy egyszerűen elkezdte parodizálni Michael Jacksont, akivel nem sokkal korábban találkozott egy színházi előadás alkalmából.

10

A Szex és New York Samanthája, Kim Cattrall karrierjének egyik korai szerepét jelentette a Rendőrakadémia. A színésznő több interjújában is azt állította, hogy ez a kedvence a saját filmjei között.

11

Az amerikai mozik 1984. március 23-án mutatták be a Rendőrakadémiát. Magyarországra csak több mint öt évvel később(!), 1989. április 6-án jutott el, óriási közönségsikert aratva.

12

A film szerény költségvetésből, nagy sztárok nélkül készült el, így aztán igazi meglepetéssikernek számított a maga 149 millió dolláros bevételével a mozipénztáraknál. És ehhez még csak hozzájöttek a házimozis forgalmazás nyereségei: a videokazettájából például több mint 100 ezer fogyott el rögtön az első héten.

13

Ilyen bevételek mellett nem is lehetett kérdés Hollywoodban, hogy elkészül a folytatás is. Amiből aztán hat lett, így az 1994-es Rendőrakadémia 7.: Moszkvai küldetés lett a széria utolsó darabja, miközben egy animációs és egy élőszereplős tévésorozat is készült a film nyomán.

14

Michael Winslow (Jones), David Graf (Tackleberry) és George Gaynes (Lassard parancsnok) azok a színészek, akik mind a hét Rendőrakadémia-filmben szerepeltek, sőt Winslow még a tévésorozatban is felbukkant.

15

A duci Leslie Barbara kadétot játszó Donovan Scott a saját videokamerájával rengeteg mindent megörökített a forgatáson, és ezekből a felvételekből jó néhány látható lesz a What an Institution: The Story of Police Academy című, az egykori szereplőket és alkotókat is megszólaltató dokumentumfilmben, aminek a premierje az idei évben várható.