90 éves lett a Tövismadarak sztárja – 10 dolog, amit biztos nem tudtál Richard Chamberlainről

Egy saját alapítású Los Angeles-i színházi társulatban és tévésorozatok kisebb szerepeivel kezdődött a karrierje. Az áttörést 1961-ben a Dr. Kildare című kórházi sorozat hozta el számára, amiben a címszereplő sármos fiatal orvost alakította, és rögtön meghódította a női tévénézők szívét – mint később még oly sokszor a karrierje során.

Énekesként is hallhatod

A Dr. Kildare sorozat révén szerzett óriási népszerűségét zenei vonalon is kamatoztatni próbálta, és az 1960-as évek első felében albumot is kiadott, amiről a Three Stars Will Shine Tonight című dal slágerré is vált.