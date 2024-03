Hosszú Katinka először vitte ki kislányát az uszodába: "Kamília első edzése"

- írta a képekhez. A felvétellel mást is üzent az úszónő, arra is utalt, hogy készül a párizsi olimpiára. Öt hónappal a játékok előtt ugyan még nincs kvótája, de azt tervezi, hogy azt tavasszal, vagy nyáron megszerzi - írja a Bors.

Az úszónő 2023 augusztusában adott életet kislányának: "Megszületett számunkra a világ csodája! Már most nagyon szeretünk Layber-Gelencsér Kamília" - így tudatta akkor az örömhírt rajongóival. Alig egy hónappal a szülés után máris elkezdett edzeni, eközben pedig időről időre Kamíliáról is osztott meg felvételeket, decemberben végre a kicsi arcát is megmutatta.