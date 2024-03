Oscar-esélyes filmzenék 2024-ben: lehet, hogy köztük van az idei kedvenc számod

Az Amerikai szimfónia (American Symphony) betétdala az „It Never Went Away,” melyet Jon Batiste és dan Wilson készített. Batiste, aki 2021-ben a Lelki ismeretek (Soul) című animációs filmjéért elnyerte a legjobb eredeti filmzenéért járó Oscar-díjat. A Semisonic-os Wilson korábban Adele-lel, Taylor Swifttel és a The Chicksszel is írt már zenét.

A „Wahzhazhe (A Song for My People),” a Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) című film betétdala, melyet Scott Geroge írt. Ő az első indián őslakos, akit az Osage Tribal Singers-szel Oscar-díjra jelöltek a legjobb eredeti dal kategóriában.

A Barbie című film másik betétdala a „What Was I Made For?,” melyet Billie Eilish és a FINNEAS együttes szerzett. Ez a dal konkrétan azért készült, hogy a Barbie-film egyik csúcsdala legyen, ráadásul elnyerte az idei Grammy-gálán az év dalának járó díjat. A testvérpárnak ez a második jelölése, miután 2022-ben a "No Time To Die" című James Bond-számukkal már nyertek.