Vissza az időben: ma már megdöbbenünk azon, hogy zajlott le a legelső Oscar-gála

Douglas Fairbanks átadja Janet Gaynornak a legjobb színésznőnek járó első Oscar-díjat a Hetedik mennyországban, valamint az Utca angyalában és a Sunrise-ben végzett munkájáért az első Oscar-díjátadón

Forrás: GettyImages

Charlie Chaplin különdíjat kapott - eredetileg több kategóriában is jelölték: a legjobb színész, a legjobb forgatókönyvíró, a legjobb filmrendező kategóriákban is - ezt az elismerést később 1972-ben is megkaphatta.

A történelem során azóta számos új kategóriát vezettek be, és a gála is sokkal hosszabb lett. A zártborítékos rendszer a mai napig működik, amely garantálja a mindig izgatott tekinteteket.

A magyar jelölt, akiért pedig idén szurkolhatunk nem más, mint Mihalek Zsuzsa, aki a Szegény Párák című film látánytervezője, a produkciós tervező James Price és Shona Heath társaságában nyerheti el az Oscar-díjat.