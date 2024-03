Meghan Markle olajágat nyújtana Katalinnak, de valószínűleg elutasítás lesz a válasz

Katalin hercegné nehéz heteken van túl, azonban úgy tűnik, hogy egy valószínűtlen szövetséges a segítéségre sietett, mivel Meghan Markle állítólag felkereste őt. Ez azért meglepő, mert a hercegnék sosem volt közeli barátok, Harry herceg emlékiratában azt állította, hogy Katalin sosem volt szívélyes, és hogy a koszorúslányok ruhái miatt is civakodtak.

Mint az köztudott, Katalin egy hasi műtétet követően kiesett a munkából, és az egészségével kapcsolatos internetes találgatások egyre őrültebbé és bizarrabbá váltak, mióta januárban bejelentették, hogy csak húsvét után tér vissza a kötelességeihez.



A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond az OK! című lapnak kifejtette, hogy Meghan és Katalin közötti békülés még akkor sem valószínű, ha igazak azok a hírek, amelyek szerint Meghan felkereste Katalin csapatát. "Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem! Nem hiszem, hogy Katalin valaha is úgy tekintene Meghanra - aki meglehetősen rövid időt töltött a királyi családban -, mint egy megfelelő vagy képzett személyre, aki tanácsot vagy támogatást adhatna neki. Katalinnak most arra kell koncentrálnia, hogy visszanyerje az erejét, fizikailag és mentálisan is, és nem hiszem, hogy most szívesen foglalkozna a családi kapcsolatok rendezésével."