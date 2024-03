Újra mozikban a kultikus komédia - 12 érdekesség, amit biztos nem tudtál a Gyalog galoppról

1. A Gyalog galopp lett 1975-ben a Monty Python brit humoristacsapat első mozifilmje. A televízióban már rutinosnak számított a társulat a Monty Python Repülő Cirkusza című műsoruk révén (melynek jeleneteiből egy válogatást a mozik is vetítettek And Now for Something Completely Different címmel), de igazi mozifilmet mindegyikük ekkor készített először.