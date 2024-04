Ő Ryan Gosling kedvenc színésznője – 10 érdekesség a 30 éves Saoirse Ronanről

Dupla identitással rendelkezik

New Yorkban született 1994. április 12-én, de ír szülőktől, akik hároméves korában vissza is költöztették a családot Írországba. Ott nőtt fel, és járt iskolákba, a filmes karrierje berobbanása óta viszont ismét sok időt tölt az Egyesült Államokban, egyaránt rendelkezik ír és amerikai állampolgársággal. Saját magát dupla identitásúnak tartja: írnek és mellette (nem amerikainak, hanem) New York-inak.