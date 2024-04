Mindenkiben Angelina Jolie-t keresi Brad Pitt? Barátnője pont úgy néz ki, mint a színésznő

Ines de Ramon Brad Pitt előtt a Vámpírnaplók színészének, Paul Wesleynek volt a felesége. Wesley és Ines három év házasság után 2022 szeptemberében váltak el egymástól. A válásukat 2024 februárjában véglegesítették. Ines De Ramon 2013-ban végzett a Genfi Egyetemen, ahol üzleti adminisztrációból szerzett alapdiplomát, de táplálkozási egészségtanácsadói képesítéssel is rendelkezik. De Ramon szakmai tapasztalatának legnagyobb részét azonban az ékszeriparban szerezte, most pedig - mint kiderült - modellkedéssel próbálkozik. Brad Pitt-tel való kapcsolata az évek során sokat fejlődött: 2024 februárjában össze is költöztek. A pár tehát a legnagyobb boldogsgában él, de a színész öröme azért nem lehet felhőtlen, hiszen ő és Angelina Jolie továbbra is csatároznak a bíróságon.