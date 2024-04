Angelina Jolie ügyvédei állítják: Brad Pitt régóta bántalmazta a színésznőt

Angelina Jolie ügyvédei Brad Pitt állítólagos bántalmazó múltjával kapcsolatban tettek újabb kijelentéseket. A színésznő csapata nemrég nyújtott be egy indítványt, a francia Chateau Miraval borászatuk miatt folyó jogi csatájukhoz kapcsolódóan. Ebben azt állítják, hogy a színész már a hírhedtté vált 2016-os, repülőgépen történt incidens előtt is bántalmazta Jolie-t, viszont a repülőút volt az első alkalom, amikor a fizikai bántalmazás a gyerekek ellen is fordult, ezután Jolie azonnal elhagyta őt.

Forrás: AFP