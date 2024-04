"Sokszor ellentéte vagyok annak, mint ami a színpadon látszik belőlem" - Interjú Radics Gigivel

Milyen édesanya vagy? Engedékeny? Szigorú? Hogyan telik Bellával egy napotok?



Szerintem következetes vagyok. Talán ez a legjobb szó. Engedékeny vagyok, ha az kell, és szigorú, ha az. Bella egy nagyon céltudatos gyerek, de közben borzasztóan szeretetreméltó és alázatos is. Persze az oviban, rengeteg gyerek között lát ilyen meg olyan viselkedési mintákat is, és azért azokat időnként haza szokta hozni... de ha szépen elmondjuk neki, hogy mit szabad, vagy mit nem, például nem szabad hisztizni, akkor megérti és együtt megállapítjuk, hogy az nem szép dolog. Az óvoda általában keretet ad a napunknak, de rengeteg egyéb programunk is van. Szoktunk játszóházba menni, vagy játszótérre, ha jobb idő van, rengeteget gyurmázunk, rajzolunk, vagy színezünk. Mesét olvasunk, vagy csillogós matricákat ragasztunk. Nagyon jó kézügyessége van, ezt az édesapjától örökölte.



Ha már az anyaságot említettük – hogyan tudod megoldani a karrier és az anyaság kérdését? Egyedülálló anyaként nehezebb a helyzet?



Szerencsém van, mert a családommal nagyon összetartunk, ráadásul közel is lakunk egymáshoz. A legjobb barátaim is segítenek, velük zömében együtt is dolgozunk. Így a karrieremben is ugyanazok az emberek állnak mellettem, mint a magánéletemben. Ha valamit meg kell oldani, akkor azt közösen oldjuk meg, legyen az tényleg bármi. Ráadásul Bella imádja a nagyszüleit, a barátaim pedig már az ő barátai, legalábbis ő mindig azt mondja. Úgyhogy kicsit tudok magammal is foglalkozni, amikor velük játszik. Édesanyám nagyon sokszor vigyáz Bellára, akkor is, amikor fellépni megyek és ez így nekem is nagy megnyugvás, hogy tudom, jó helyen van. Persze Bella apukája is rengeteget segít nekem, nagyon örülök, hogy ilyen jóban maradtunk. Így tényleg nem nehéz jól menedzselni az időmet, sok segítségem van. Enélkül biztosan nem menne olyan könnyen.