„Tisztában vagyok azzal, hogy mikor kell kilépnem a komfortzónámból” - interjú Keveházi Lilivel

Milyen érzés volt Kiss Márk ruháját viselni?

Hihetetlen érzés volt. Nagyon jó volt Márkkal személyesen is találkozni, hasonló stílusunk van, így minden ruhát imádtam, amit viseltem a műsor során. Jó volt így a ruháit magamon viselni, hogy a való életben is jó kapcsolatot ápolok vele. Szeretem azokat a fotózásokat, ahol a természetesség van fókuszban, illetve a fekete-fehér képekért is oda vagyok. Ezekhez tökéletesen passzoltak Márk ruhái.

A visszatérés egyfajta megújulás is volt számodra. Hogyan érezted magad az “újrakezdés” előtt és után? Mi változott?

Úgy éreztem, hogy erőre kaptam és még nagyobb erőbedobással szeretnék a feladatokra összpontosítani. Rájöttem, hogy itt a 100% nem elég és sokkal ütemesebb tempóban haladunk, mint azt az ember elsőre gondolná.

Egyszer hazaküldtek és megéreztem, milyen kiesni. Felfogtam, hogy a feladatoknak mekkora tétje van. Megtanultam jobban magamra koncentrálni és a szorongásaimat leküzdeni. Csak a feladatra összpontosítottam, hogy a lehető legtöbbet tudjam kihozni magamból.

Kő kemény munka, kitartás és fegyelem van amögött, amit a nézők a kifutókon látnak.

Forrás: Szabolcs László

A versenyhez, illetve a modellkedéshez való hozzáállásod, nézőpontod mennyiben lett másabb az újrakezdést követően?

Úgy gondolom, hogy a verseny azt hozta, amit én a modellkedésről gondoltam. Sokkal nehezebb és összetettebb, mint azt az emberek gondolják, és rengeteg olyan dolgot igényel, amihez az embernek először fejben kell rendbe tennie magát. Erre nekem ez a rövid kényszerpihenő tökéletes volt és sikerült rendezni a gondolataimat. Elemeztem fejben a zsűri kritikáit és próbáltam ezeket beleépíteni a folytatásba.

Mi az a tulajdonság, erősség benned, amely segít átlendülni a nehézségeken?

Szerintem az, hogy maximálisan ismerem a saját testi és lelki határaimat. Tisztában vagyok azzal, hogy mikor kell kilépnem a komfortzónámból a feladat teljesítésének érdekében. Azzal is, hogy mikor kell többet beleadnom, vagy mikor nem. Azt is érzem, hogy melyik feladat mehet nekem jobban, vagy melyik kevésbé. Persze néha nehéz volt megítélni az adott feladatok nehézségi szintjét, okoztak bőven meglepetést.

Szeretek mottók alapján élni, amik segítenek abban, hogy motiváljam magamat. Ilyen az is, hogy „Ami nem öl meg, az megerősít", valamint Joker: „Ha nem küzdesz azért, amit akarsz, ne sírj azért, amit elveszítettél."

Mik a terveid a jövőre nézve?

Mindenképpen szeretnék a modellkedéssel foglalkozni, de mellette mérnökinformatikusnak tanulok, így ezen a vonalon is kamatoztatni szeretném tudásomat.