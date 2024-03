Nem a végeredmény a lényeg, hanem az út, amit megtett egy sikeres ember - interjú Tomán Szabinával

Számos szerep között egyensúlyozva nem egyszerű harmóniában, teljességben élni az életünket. Rengeteg nehézséggel, kihívással kell megküzdenünk, rögös úton kell járunk, hogy elérjük a célunk. Tomán Szabina üzletasszony és befektető, március 17-től a TV2 képernyőjére kerülő Next Top Model Hungary zsűrijének tagja. Vele beszélgetett a Life.hu arról, hogy mit is jelent sikeresnek lenni, hogyan törhetünk ki és valósíthatjuk meg az álmainkat. Beszélgettünk arról is, hogy mikor jön el az a pont, amikor változtatnunk kell életmódunkon.

Sikervilág: Több szín, egy álom