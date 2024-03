Elindult a Next Top Model Hungary: egy lány máris feladta a versenyt

Elindult a modellkereső verseny a TV2-n, Next Top Model Hungary címen. Szakértő zsűri - Axente Vanessa modell, Tomán Szabina üzletasszony, Tombor Zoltán divatfotós és Merő Péter divattervező - választotta ki a jelentkezőkből azokat, akik esélyt kaptak arra, hogy bizonyítsanak, így kapott lehetőséget Pásztor Bíborka is, aki már a bemutatkozó kisfilmjében elárulta: endometriózissal küzd.

"Ez a nők körében gyakori betegség, a méh nyálkahártyája máshol telepszik le a testben, például csontban, de akár az agyig is felmehet. A modellkarrieremet, a munkámat, a stewardess-képzést is abba kellett hagynom. Négy évig gyakorlatilag semmit sem tudtam csinálni. A párom vitt mosdatni, mindenhova, mert babapózban fekve tudtam csak élni. Görcsökkel, fájdalommal és vérzéssel járt" - mondta Bíborka, aki pszichogushoz is járt a komoly fájdalom miatt kialakult poszttraumás stressz kezelésére. A zsűritől megkapta a lehetőséget, hogy elérje az álmát, de sajnos nem tudott vele élni. A stressz miatt ismét előjött a betegsége.