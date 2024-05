Akiknek jól áll a majomkodás – Kedvenc makijaink a mozivászonról

King Kong

Természetesen nem hiányozhat listánkról a mozitörténelem egyik legkorábbi híres majomszereplője, a filmvászonra időről időre visszatérő, már méreténél fogva is uralkodó óriásgorilla King Kong. A Koponyák szigetének csúcsragadozóját először 1933-ban csodálhatta meg a közönség, amint elcsavarta a fejét egy szőkeség, elrabolta a pénzéhes emberiség, New Yorkba kerülve pedig végül levadászták a repülőgépek az Empire State Building tornyáról. De mint tudjuk: „nem a repülők voltak... a szépség végzett a szörnyeteggel”.

Cheetah

Tarzan elválaszthatatlan kísérője, a dzsungel urának hű emberszabású társa Cheetah, aki egyben a filmjeinek fő poénforrása is. A Johnny Weismüller-féle klasszikus Tarzan-mozikban több majom is alakította, közülük Cheetah-Mike a filmtörténet valószínűleg leghíresebb és legokosabb majomszínésze is volt egyben – egy igazi sztár, tévéshowk és médiaesemények állandó vendége. Nyolcvanéves korában, 2011-ben halt meg.

Lajcsi király

Szintén a dzsungel lakója, és szintén nem főszereplő a saját filmjeiben Lajcsi király, de Cheetah-hoz hasonlóan annál emlékezetesebb a felbukkanása, legyen szó A dzsungel könyvének bármelyik Disney-féle változatáról. Hiszen az uralkodói babérokra törő majom nem szerepel Rudyard Kipling eredeti irodalmi művében, az 1967-es rajzfilmhez találták ki az animációs stúdió alkotói, azóta viszont önálló életre kelt – nem függetlenül az énekesi teljesítményétől, amit a magyar szinkronban a zseniális Bodrogi Gyula reprodukált.

A 2001 Űrodüsszeia ősmajmai

Hogyan született meg az emberiség? Stanley Kubrick korszakos és rejtélyes sci-fije szerint a majomlétből minket kizökkentő evolúciós esemény egy földönkívüli monolit érkezésével függött össze, aminek hatására nem épp a legszebb ösztöneink kerekedtek felül. A gyilkolásra használt combcsontból pedig néhány évszázad átugrásával űrhajó lesz Richard Strauss zenéjére.

A ruandai gorillák a ködben

Az amerikai etológusnő Dian Fossey nem kevesebb, mint 18 évet töltött az életéből a gorillák között, a különleges módszerei és teljes elkötelezettsége révén végül szinte teljesen elvegyülve közöttük. A ruandai hegyi gorillákkal azonban nem csak a tudósoknak, hanem az orvvadászoknak és a természetet kihasználó helyi hatalmasságoknak is tervei voltak, ez vezetett végül Fossey tragikus sorsához, amiről 1988-ban készült el A gorillák a ködben című emblematikus mozi Sigourney Weaver főszereplésével.

Rafiki

Minden valószínűség szerint mesefilmekben szerepel legtöbb mozis majomkarakter, így itt a helye a listánkon egy másik rajzolt makinak is, mégpedig Az oroszlánkirály állatközösségének agyafúrt jövendőmondója és sámánja személyében. A kékorrú mandrill fajhoz tartozó Rafikihez kapcsolódik a film(ek) legemlékezetesebb beállítása is: ahogyan a szikla peremére kiállva felmutatja az újszülött oroszlánykirályfit az állatseregletnek.

Cézár és a többiek a majmok bolygóján

A 2010-es években sikert arató A majmok bolygója-trilógia, és az e héten mozikban debütáló, generációkkal később játszódó A majmok bolygója: A birodalom főszereplői a számítógépes technika és a színészi zsenialitás közös csúcstermékei. Az annak idején Gollamot is megformáló Andy Serkis „alakította” a trilógia főhőséül szolgáló Cézárt, az ő mozgása és gesztusai nyomán teremtették meg, de teljesen digitális eszközökkel. A végeredmény pedig egy hátborzongatóan életszerű és a film emberszereplőinél is összetettebb karakter lett, aki a majmok élére állt, amikor azok elfoglalták tőlünk a bolygót, és akinek az utódai az új filmben új kihívással szembesülnek.